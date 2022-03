Brest braque Lens

Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Danso, Medina (Ganago, 74e) - Clauss (Machado, 90e), Sotoca, Doucouré (Berg, 84e), Fofana, Haidara (Frankoswki, 73e) - Kalimuendo, Kakuta (Pereira Da Costa, 74e). Entraîneur : Franck Haise.



Brest (3-4-1-2) : Bizot - Duverne, Hérelle, Brassier - Honorat, Agoumé, Belkebla, Uronen (Faussurier, 90e) - Del Castillo (Lasne, 74e) - Satriano (Magnetti, 84e), Le Douaron (Mounié, 75e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Le plan de Der Zak' était parfait. Venu à Bollaert-Delelis pour bétonner avec une inhabituelle défense à trois, son Stade Brestois en est reparti avec une victoire arrachée sur son unique occasion nette. La première du club breton à Lens en Ligue 1 depuis le 19 février 1983.Corrigés par les(4-0) à Francis Le Blé fin novembre, les Sang et or ont pourtant tout fait pour laver l'affront, en attestent leurs 20 tentatives. Mais le ballon a fui le cadre de quelques centimètres sur ce superbe enchaînement lointain de Kakuta (9), qui a ensuite trop croisé face à Bizot (20). Et Bizot, déjà alerté auparavant par Kalimuendo (24), a bien protégé sa lucarne au premier poteau (41) sur ce nouveau tir en angle fermé du numéro 10 lensois. Une simple mise en bouche pour le portier néerlandais, auteur d'une belle horizontale sur un coup franc de Clauss (51) et surtout d'un arrêt réflexe devant Sotoca (56).Sacré tournant : dans la foulée, Honorat a enrhumé Medina, Doucouré et Danso puis mystifié Leca d'un superbe piqué. Derrière, les Finistériens ont tenu la baraque, à l'image de Brassier, qui a contré Fofana (70). Frankoswki a bien cru égaliser, mais le ballon était sorti avant que Clauss ne le redresse (76). Percuté par Bizot, Ganago a lui cru obtenir un péno (81), mais le corps arbitral n'a pas bronché tout comme sur ce centre de Clauss touché par la main d'Uronen à l'heure de jeu.Freiné dans sa belle série, Lens échoue donc à rejoindre provisoirement Rennes et Strasbourg à la 4place. Avec ce succès, Brest est lui assuré de finir la journée au 12rang, et se rapproche un peu plus du maintien. Ça valait le coup de souffrir.