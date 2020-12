Lyon perd deux points au buzzer face à Brest

87

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio (Cornet, 55e) - Caqueret (Paquetá, 55e), Guimarães (Diomandé, 84e), Aouar - Kadewere, Dembélé (Cherki, 78e), Toko-Ekambi (Depay, 55e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Duverne, Chardonnet, Hérelle, Baal (Perraud, 84e) - Mbock, Lasne - Honorat (Cardona, 65e), Battocchio (Magnetti, 84e), Philippoteaux (Faivre, 65e) - Charbonnier (Mounié, 84e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Des tee-shirts et des tifos à son effigie, des banderoles saluant sa mémoire, deux bougies devant le banc rhodanien, un instant de recueillement et un succès qui se dessinait : l'hommage de l'OL à Gérard Houllier, décédé lundi , était presque parfait. Mais l'instant émotion a malheureusement été plombé par Anthony Lopes : déjà auteur en première période d'un CSC, le gardien lyonnais a offert un penalty dans leau Stade Brestois, reparti du Groupama Stadium avec un point assez miraculeux (2-2).La partie aurait pourtant pu être totalement différente pour les Gones, si Larsonneur n'avait pas dévié en corner ces tirs de Toko-Ekambi (11) et Kadewere (16). Ou si Marcelo avait cadré son coup de boule (30). Dangereux en tout début de partie par Battocchio (3), incapable de régler la mire dans les seize mètres, Brest a finalement pris les devants sans même cadrer une frappe. La faute à pas de chance et à Lopes, dont le dos a mis au fond une frappe du gauche de Philippoteaux repoussée par le poteau. Et si Rudi Garcia a rapidement changé trois joueurs en deuxième période, les états de service de Gautier Larsonneur n'ont eux pas changé après le repos.Auteur d'une double parade sur des tentatives de Dembélé et Aouar (56), puis d'un arrêt réflexe sur un scud à bout portant de Kadewere (57), le gardien breton a en prime été sauvé par sa barre sur cet enroulé de Dubois (58). Sauvé par une horizontale de Lopes, Lyon a dû attendre un péno obtenu et transformé par Depay pour enfin venir à bout de l'international espoirs. Réduit à dix dans la foulée, Lasne écopant d'un rouge aussi en retard que son tacle sur Kadewere (74), Brest a cédé une seconde fois sur une action de handball amenée par Cherki, relayée par Aouar et conclue par Cornet. Mais Lopes a eu la brillante idée de défoncer Mounié dans la surface, puis de trop s'avancer sur le penalty initial de Chardonnet. Un combo sanctionné par le second frappeur breton, Romain Faivre, qui a offert au SB 29 son premier nul de la saison. Nul qui empêche l'OL de revenir à hauteur du leader lillois.