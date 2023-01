Brest accroche Toulouse

78' Ce virage plein !L'égalisation, c'est grâce à vous, donnons de la voix pour mettre le 2e !1-1 #TFCSB29 pic.twitter.com/MtBRmgOjpN — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 15, 2023



Toulouse (4-3-3) : Dupé - Sylla, Rouault, Nicolaisen, Diarra - Spierings, Van den Boomen, Dejaegere (Skyttä, 80e) - Aboukhlal (Birmančević, 70e), Onaiwu (Dallinga, 56e), Ratão (Chaïbi, 56e). Entraîneur : Philippe Montanier.



Brest (4-3-3) : Bizot - Fadiga (Lala, 70e), Chardonnet, Hérelle, Brassier - Camara (Belkebla, 83e), Lees-Melou, Magnetti - Le Douaron (Camblan, 83e), Mounié (Slimani, 71e), Honorat. Entraîneur : Eric Roy.

Les Pirates se remettent à flot.Quatre jours après son 0-0 face au LOSC , le relégable Brest a ramené un point de son déplacement au Stadium de Toulouse (1-1). Les choses n'ont pas traîné, puisque Pierre Lees-Melou a sollicité Maxime Dupé sur coup franc (2) et que le Téfécé a répondu du tac au tac par Zakaria Aboukhlal, qui a buté sur Marco Bizot, puis Rafael Ratão, dont le tir dévié a touché le poteau (3). Un peu plus pressants, les Brestois ont pris l'avantage à la suite d'un corner mal repoussé. Hugo Magnetti en a profité pour frapper, et Steve Mounié a diaboliquement coupé la trajectoire de la tête pour planter DupéIl a manqué une ou deux pointures de chaussure à Ado Onaiwu pour pousser le ballon au fond au deuxième poteau (26). Impeccable dans ses interventions aériennes, Bizot s'est aussi opposé à Brecht Dejaegere après une glissade de Brendan Chardonnet (56). Les efforts toulousains ont fini par payer : à la suite d'un tir de Branco van den Boomen repoussé par un adversaire, Aboukhlal a suivi et égalisé du gauche. Bizot a préservé le point du nul en détournant la frappe de Rasmus Nicolaisen (88), et Brest reste invaincu depuis l'arrivée d'Eric Roy. Le TFC enchaîne de son côté un troisième match sans défaite en Ligue 1 et garde ses distances avec la zone rouge.Il faut se satisfaire du nécessaire.