Brest accroche Montpellier

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel (Duverne, 71e), Chardonnet, Hérelle, Perraud - Faivre (Charbonnier, 89e), Mbock, Belkebla, Philippoteaux (Honorat, 71e) - Mounié, Cardona. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Montpellier (5-3-2) : Omlin - Souquet (Sambia, 65e), P. Mendes, Hilton, Congré (Ristić, 83e), Cozza (Mavididi, 83e) - Dolly (Ferri, 65e), Chotard (Yun, 83e), Mollet - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Dos à dos.Match nul séduisant entre Brest et Montpellier, qui auront chacun eu leur temps fort à Francis le Blé. Le duo Andy Delort-Gaëtan Laborde a encore brillé pour répondre au collectif breton.Le seul feu d'artifice de la première période est l’œuvre des supporters bretons depuis l'extérieur du stade, lequel a interrompu la rencontre quelques instants dès les premières minutes. Alignés à cinq derrière, les Héraultais coulissent parfaitement et si Brest tient le ballon, il faut attendre près d'une demi-heure pour voir la première frappe. Moins en vue, Montpellier prend finalement l'avantage juste avant la pause. La différence ? L'efficacité du duo Delort-Laborde, le premier dans le rôle du centreur pour une tête décroisée parfaite du second après un décalage côté droit. Les Ty Zef doivent montrer davantage en seconde période et vont le faire.La maîtrise est bretonne après la reprise et les occasions également, à l'image de cette volée de Mounié sur Omlin. Il faut finalement un exploit de Romain Philippoteaux, auteur d'un joli numéro dans la surface pour s'ouvrir l'angle de frappe et égaliser en force. L'ascendant est brestois, mais tarde à se concrétiser au tableau d'affichage, malgré les tentatives de Mounié, Cardona et les friandises balle au pied de Romain Faivre. La rencontre va alors connaître trois minutes de folie... pour un statut quo. Andy Delort trouve d'abord la transversale, avant que Chardonnet ne trouve la faille, seul au deuxième poteau sur corner. Qu'importe pour l'ancien buteur de Tigres, qui inscrit son septième but de la saison de l'entrée de la surface. Pas de vainqueur au coup de sifflet final entre deux équipes qui auront tenté de l'emporter dans les dernières minutes, et malgré la balle de match au bout du temps additionnel pour Cardona.Frustrant.