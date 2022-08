Brest accroche l'OM

Une semaine après sa rentrée réussie au Vélodrome, l'OM a perdu des plumes et deux points à Brest (1-1), où l'équipe d'Igor Tudor a été trop timorée et bousculée par les Bretons.

L'OM encore pistonné

Le rêve de Lees-Melou

Brest (4-3-3) : Bizot - Duverne, Chardonnet, Dari, Brassier - Lees-Melou, Belkebla, Magnetti - Honorat, Le Douaron, Pereira Lage (Belaïli, 46e). Entraîneur : Michel der Zakarian.



Marseille (3-4-2-1) : Blanco - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier (Veretout, 69e), Guendouzi, Tavares - Ünder (Sánchez, 46e), Gerson (Bakambu, 69e) - Milik. Entraîneur : Igor Tudor.

Par Alexandre Lejeune

Attendu au tournant dimanche dernier, l'OM avait répondu présent dans son antre pour commencer la saison. Un soulagement pour Igor Tudor et les siens, ce qui avait permis aux Olympiens d'aborder le deuxième rendez-vous de l'année avec de la confiance. Mais à Brest, rien n'a été facile pour les Olympiens ce dimanche. Peu en verve dans le jeu, ils ont d'abord pu compter sur un pion de Nuno Tavares, qui confirme ses débuts tonitruants. Puis derrière, plus grand-chose. Les Ty Zef ont répondu dans le second acte grâce à un bijou de Pierre Lees-Melou et finalement obtenu un match nul (1-1) qui ne convient à personne, mais qui reste le résultat le plus logique au vu de la physionomie de la partie.Dans un stade Francis-Le Blé chauffé à blanc, qui a vu des trombes d'eau descendre sur la pelouse au moment du coup d'envoi, les Brestois commencent plein fer la partie en mettant beaucoup d'intensité dans les duels. Pas déstabilisés par le numéro de soliste de Mattéo Guendouzi, qui rate son face-à-face avec Marco Bizot, les locaux mettent le pied sur le ballon et profitent notamment de la vitesse d'Honorat pour lancer leurs offensives. Les Marseillais vont alors se faire une frayeur sur une passe en retrait de Leonardo Balerdi, que Rubén Blanco va reprendre sur sa ligne. Les Bretons poussent, Le Douaron catapulte une tête sur le montant du gardien espagnol de l'OM (35). Mais les hommes de Tudor savent faire le dos rond et piquer derrière : sur un corner joué en retrait, Clauss trouve Tavares au deuxième poteau et envoie une reprise au fond des filets. Une action d'école, sans aucun doute préparée à l'entraînement, qui prouve encore l'importance des pistons dans cette équipeet permet aux Phocéens d'aller se reposer quinze minutes avec un but d'avance.Igor Tudor décide de faire plaisir à l'assistance en faisant entrer Alexis Sánchez dès le retour des vestiaires. Mais ce sont bien les locaux qui font le spectacle et qui poussent pour revenir au score. Franck Honorat s'y essaye, mais sa frappe est contrée par Blanco (54). Il fallait alors attendre le délice de Pierre Lees-Melou, laissé complètement seul au deuxième poteau sur un corner. Le milieu de terrain déclenche un missile, tapé plein pied et qui laisse le gardien de l'OM stoïque. Une sorte de rêve pour celui qui dispute son premier match à Francis-Le Blé. Le public revit, le match s'emballe et chaque duel devient de plus en plus âpre. Marseille n'y arrive pas, malgré les entrées de Dimitri Payet, Jordan Veretout et Luis Suárez. Les organismes visiblement atteints par le rythme très soutenu de la partie, les deux équipes perdent ensuite en cohérence et multiplient les erreurs techniques, sans possibilité de faire évoluer le score. L'OM tente bien en toute fin de partie de trouver la faille, mais se heurte à un bloc bien trop solide à bouger. Les hommes de Tudor peuvent s'en vouloir car ils n'ont pas montré le même visage qu'il y a sept jours et lâchent déjà des points en route. De son côté, Brest ouvre son compteur points, mais doit se contenter d'une quatorzième place pour finir le week-end.