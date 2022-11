Brésil, un favori trop favori ?

Alors que le Brésil fait son entrée dans la compétition ce jeudi face à la Serbie, les coéquipiers de Neymar font office de favoris. Peut-être trop.

Une préparation impressionnante

« Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième but. »

S’il y a bien une nation qui va se trimbaler la fameuse pancarte de favori, c’est le Brésil. Dernière sélection à avoir atterri au Qatar, laa les faveurs des bookmakers, des observateurs, et même des mathématiciens . Sur le papier, lesont effectivement de beaux arguments. Si le Brésil fait presque toujours partie des favoris, cette fois-ci l’équipe de Tite ne présente pas de grandes failles. Deux gardiens parmi le top 10 mondial, une défense expérimentée et talentueuse, un milieu rugueux et créatif, et que dire de l’attaque... Si Neymar, Vinícius Júnior et Gabriel Jesus ne font pas le taf, Raphinha, Rodrygo et Richarlison peuvent sortir du banc. C’est peu dire que le Brésil n’est pas loin de détenir l’arme nucléaire. Peut-être un léger bémol sur le papier : les latéraux. Alex Telles, Alex Sandro, Danilo et Dani Alves, ce n’est pas ce qu’on peut appeler un point fort, même si la plupart des sélections peuvent envier une telle densité d’éléments fiables, sans être transcendants.D’ailleurs, il n’y a pas que sur le papier que les copains de Neymar ont prouvé qu’ils méritaient ce statut de favori. Sur le terrain, les Brésiliens sont invaincus depuis leur finale de Copa América perdue face à l’Argentine en juillet 2021, soit quinze matchs sans défaite. Et avant cette désillusion face à l’, laétait déjà sur une série de treize rencontres sans connaître le goût du revers. Depuis trois ans, presque jour pour jour, le Brésil n’a donc perdu qu’une seule de ses 29 dernières parties. Face à la Tunisie au Parc des Princes en septembre dernier, ultime match avant le Mondial, les hommes de Tite ont déroulé sans forcément appuyer à fond sur l’accélérateur (5-1). Le danger vient de partout, la preuve : lesrestent sur sept succès consécutifs, pour 26 buts inscrits (soit près de quatre par match) et seulement deux encaissés.Et pour ajouter un peu de poids à leurs espoirs de succéder aux Bleus, Neymar semble avoir fait de ce Mondial l’objectif d’une carrière., affirmait Marquinhos en conférence de presse avant le début du tournoi. Alors c’est bon, on a déjà le futur vainqueur ? Évidemment non, parce que si le foot était si logique, personne ne serait venu au Qatar, et Gianni Infantino aurait filé direct la coupette à Thiago Silva & co. Comme l'ont montré l’Argentine et ses 36 matchs consécutifs sans défaite, mardi face à l’Arabie saoudite , être sur une série positive ne veut rien dire. Surtout en Coupe du monde. Et surtout quand on est l’équipe qu’absolument tout le monde veut faire tomber. D’autant plus que les Brésiliens jouent avec le feu et font déjà preuve d’une incroyable confiance, pas loin de l’excès.En témoigne la récentede Neymar sur Instagram, où il a rajouté une sixième étoile à l’écusson imprimé sur son short., justifiait Richarlison en conférence de presse, visiblement pas au courant de la campagne de pub d’Adidas en 2002 avec les Bleus. La frontière entre excès de confiance et rêve est peut-être fine au Brésil. Raphinha, l’ailier peroxydé du Barça, a lui aussi raconté un de ses « rêves » lundi dernier :Logiquement, laest la grande favorite de ce Mondial. Le problème, c’est peut-être que les joueurs le savent trop bien et qu’ils ont oublié qu’ils n’avaient plus joué de finale depuis vingt ans.