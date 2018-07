Brésil-Mexique et Suède-Suisse en huitièmes

26

FL

On connaît désormais six affiches des huitièmes de finale du Mondial. Le Brésil a terminé en tête du groupe E et affrontera le Mexique , deuxième du groupe F, tandis que la Suède , première du groupe F, jouera face à la Suisse , deuxième du groupe E.Après l' Uruguay , le Portugal , la France et l' Argentine , voici que le Brésil et le Mexique s'invitent à leur tour dans la partie haute du tableau qui s'annonce corsée à souhait. En quarts de finale, le vainqueur de Brésil-Mexique sera opposé au vainqueur du match opposant le premier du groupe G (celui de la Belgique et de l' Angleterre ) au deuxième du groupe H (celui du Japon , du Sénégal et de la Colombie ).La Suède et la Suisse rejoignent, elles, la partie basse du tableau, en compagnie de l' Espagne , la Russie , le Danemark et la Croatie Mexique , lundi 2 juillet à 18h à Samara. Suisse , mardi 3 juillet à 17h à Saint-Pétersbourg.