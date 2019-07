Brésil, le Mineirão dans la peau

Plus que l'Argentine, le plus gros adversaire du Brésil en demi-finales de Copa América se nomme Mineirão. Le stade de Belo Horizonte où la Seleção s'était fait désosser par l'Allemagne en demi-finales de Coupe du monde 2014 (7-1). L'occasion pour les coéquipiers de Thiago Silva d'enterrer définitivement ce traumatisme. Ou de faire de cette enceinte un endroit maudit.

Exorcisez tous ses démons en une compétition, tel est le but de cette Copa América 2019 pour le Brésil. Traumatisée par le– la finale de Coupe du monde perdue face à l’Uruguay en 1950 au Maracanã –, lan’avait dès lors plus jamais porté un maillot blanc lors d’un match officiel. Jusqu’à ce match d’ouverture de la Copa América face à la Bolivie où le Brésil a arboré son maillot blanc vintage en hommage aux 100 ans de la première victoire desen Copa América (1-0 face à l’Uruguay). Et vu que les Brésiliens se sont imposés 3-0 sans forcer, la malédiction du maillot blanc est désormais derrière eux. Place au second traumatisme. Et pas des moindres : leLa Fédération brésilienne de football ayant décidément voulu être taquine, elle a décidé de programmer la demi-finale de Copa América de laau stade du Mineirão de Belo Horizonte. Lieu de la fameuse défaite 7-1 des Brésiliens face à l’Allemagne en demi-finales (déjà) de la Coupe du monde 2014. Un match qui rappelle forcément des mauvais souvenirs à tout un peuple. Que ce soit les supporters, les joueurs présents et même les joueurs absents comme Thiago Silva, suspendu pour cette rencontre face à la, mais qui n’a rien oublié de cette soirée : «Pourtant, dans le groupe retenu par Tite pour cette Copa América, seul Willian – entré à la 69minute de cette demi-finale de Coupe du monde – a vécu sur le terrain cette désillusion. Pire, ils ne sont que 3 (Willian, Thiago Silva, Dani Alves) à avoir vécu de près cette rencontre, les 20 autres étant devant leur écran de télévision en vacances au moment de ce 7-1. Sauf que cette défaite a marqué bien plus que les 23 Brésiliens retenus par Luiz Felipe Scolari. Et au moment de fouler la pelouse du Mineirão pour affronter l’Argentine en Copa América 2019, Roberto Firmino, ses coéquipiers et l’ensemble des supporters vont forcément avoir un flash de Thomas Müller et de Miroslav Klose.Ce match face à l’Argentine est donc bien plus qu’une simple demi-finale. Déjà car c’est face au rival argentin, que le Brésil avait battu 3-0 en qualifications à la Coupe du monde 2018 pour le seul match desau Mineirão depuis la demi-finale face à l’Allemagne. Mais surtout car laa une dette envers son peuple. Une dette qui s’est partiellement effacée après la victoire en finale de Jeux olympiques 2016 au Maracanã face à... l’Allemagne. Et qui pourrait définitivement être payée en cas de victoire à la Copa América. D’autant plus que le Brésil a toujours gagné la Copa América lorsqu'il l’a organisée. Comme cela a été le cas en 1919, 1922, 1949 et 1989. Alors tant pis pour les 20 joueurs qui n’ont rien à voir avec la défaite face à l’Allemagne, mais la victoire face à l’Argentine est obligatoire pour réconcilier le peuple avec le football. Et puis ce serait quand même dommage pour les habitants de Belo Horizonte de ne pas voir un match de lapendant 70 ans en cas de défaite contre l’Argentine, le stade entrant alors directement dans la case « maudit » .