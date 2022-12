Brésil : la chance de Rodrygo

Alors que le Brésil prévoit de faire tourner pour son dernier match de poule face au Cameroun, Rodrygo pourrait enfin avoir sa carte à jouer dans cette Coupe du monde. Et prétendre à de grandes choses.

Rodrygo in, Raphinha out ?

Super Sub éternel

Par Adel Bentaha

À l’image du semblant de composition proposé par Didier Deschamps face à la Tunisie, le troisième match de poules est souvent celui des « coiffeurs » , en tout cas pour les nations déjà qualifiées. L’occasion pour les sélectionneurs de faire tourner et d’offrir une dose d’endorphine aux habituels remplaçants, heureux de grapiller quelques minutes dans le tournoi suprême. Pour le Brésil, opposé au Cameroun ce vendredi, cette donne théorique risque cependant d’être légèrement modifiée. Ce roulement peut en effet permettre à des jokers de s’établir en titulaires crédibles, dans le sillage de la phase finale. À commencer par Rodrygo, véritable homme fort, aujourd’hui arrivé à maturité.Cela n’aura en effet échappé à personne. Depuis l’entame du Mondial, l’inamovibledans le couloir droit se nomme Raphinha. Un choix appuyé par Tite, désireux de faire de l’ailier sa plaque tournante offensive, en soutien de Richarlison et Neymar. Aligné d’entrée face à la Serbie et la Suisse, le joueur du Barça ne se sera pourtant jamais montré à son avantage, manquant cruellement d’adresse devant Vanja Milinković-Savić, avant de buter sur le bloc suisse Contre les Helvètes, Raphinha sera d’ailleurs sorti à vingt minutes du terme, pour laisser à Rodrygo la pleine possession de son circuit préférentiel. D’un point de vue statistiquement barbare, les Brésiliens ont ainsi touché leur aile droite 31% du temps en la présence de Raphinha. À l’entrée du Madrilène, en meneur de jeu, ce chiffre a grimpé à 44%. L’illustration de l’apport offensif d’un gamin en pleine bourre, dynamisé par sa confiance en club. Pendant de Vinícius Júnior et soutien de Karim Benzema au Real Madrid, l’ancien de Santos se retrouve en effet dans un registre similaire en sélection : alternant entre une position d'ailier exclusif et celle de deuxième attaquant – poste déjà occupé chez lesen l’absence de Benzema – porté par une intelligence de jeu certaine, défaut ultime de Vinícius justement.Ce rôle hybride, Rodrygo a d’ailleurs l’occasion d’en faire profiter les siens en l’absence de Roberto Firmino, habituel préposé à la tâche. En 45 minutes face à la Suisse, il s’est ainsi illustré en combinant à plusieurs reprises avec Vinícius Júnior (trois occasions créées), puis en se montrant décisif sur son offrande au chirurgical Casemiro., racontait-il en zone mixte.Des affinités, de la fluidité et de l’assurance : autant d’éléments descriptifs d’un titulaire en puissance.Pourtant, dans l’esprit de Tite, Rodrygo reste le. À en croire les propres dires du sélectionneur. Car l’étiquette d’éternelsemble collée à l’attaquant. La « faute » à une saison 2021-2022 quasi exclusivement réussie dans cette posture, venue ancrer l’image d’un joueur ne se montrant performant qu’en sortie de banc. Une déformation de l’esprit plus qu’un fait établi en réalité, puisqu'en ce début d’exercice 2022-2023, les sept buts et quatre des cinq passes décisives de l’intéressé l’ont été dans la peau d'un titulaire. Suffisant pour faire mentir les clichés, donc, et lui offrir une place légitime dans le onze brésilien. Cela tombe bien, Rodrygo Goes a fait des grands rendez-vous une spécialité.