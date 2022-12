Brésil : Après le jet de chat, une ONG réclame un dédommagement de 178 000 euros

TP

Lan'en a pas totalement terminé avec le Qatar.Alors que le Brésil a quitté le Mondial par la petite porte après son élimination face à la Croatie , la bande à Neymar s'est une nouvelle fois attiré la foudre, non pas pour les danses, mais pour l’histoire du chat. En conférence de presse, avant d’affronter les Croates, un félin était venu interrompre la discussion entre Vinícius Junior et les journalistes. Une incruste pas du goût de l’attaché de presse, qui a tout simplement décidé de le jeter par-dessus bord. Ce dernier, nommé Vinícius Rodrigues, a fait réagir certains internautes et des associations qui ne souhaitent pas en rester là.Parmi elles, le Forum national pour la protection et la défense des animaux , une ONG brésilienne, qui a décidé d’attaquer en justice la Fédération brésilienne de football (CBF) et réclame un million de réaux brésiliens (soit plus de 178 000 euros)., a ainsi expliqué dans un communiqué Ana Paula Vasconcelos, la directrice juridique de l’association. L'amende serait alors directement versée à l’association sous forme de don.