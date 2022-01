Brentford-Wolverhampton interrompu 20 minutes à cause d'un drone

Well that’s a first for me Drone stopped play #wwfc pic.twitter.com/dIp0uKr2gs — Nathan Judah (@NathanJudah) January 22, 2022

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une demi-heure de jeu et on rentre au chaud.Les joueurs de Brentford et de Wolverhampton ont regagné les vestiaires plus tôt que prévu. Lancée à 15 heures, la rencontre comptant pour la 23journée de Premier League a été stoppée au bout d'une petite trentaine de minutes ce samedi. La raison : la présence d'un drone survolant le Brentford Community Stadium. Les acteurs ont quitté la pelouse le temps que la situation rentre dans l'ordre. Le match a repris vingt minutes plus tard, le tableau d'affichage indiquant toujours 0-0.