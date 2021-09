Brentford tient tête à Liverpool

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Jones (Firmino, 68e), Fabinho, Henderson - Salah, Jota, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Brentford (3-5-2) : Raya - Ajer, Jansson, Pinnock (Jorgensen, 27e) - Canos, Onyeka (Baptiste, 68e), Norgaard (Wissa, 78e), Janelt, Henry - Mbeumo, Toney. Entraîneur : Thomas Frank.

Quel match ! Merci la Premier League. Merci Brentford. Merci Liverpool. Merci Lorient.Menés à deux reprises, desaux ressources insoupçonnées, ont tenu tête auxde Liverpool dans une ambiance fantastique. Alors que les hommes de Jürgen Klopp pensaient avoir fait le plus dur en prenant l’avantage au retour des vestiaires grâce à Mohamed Salah, les promus ont égalisé une première fois par l’intermédiaire de Vitaly Janelt. Puis, si Curtis Jones pensait faire tomber la ruche pour de bon en envoyant un boulet de canon de 30 mètres après l’heure de jeu, l’ancien Merlu Yoane Wissa a remis les deux équipes à égalité en fin de rencontre. L’attaquant congolais a profité d’un gros cafouillage dans la défense des visiteurs pour signer son premier but dans l’élite anglaise, seulement quatre minutes après son entrée en jeu.En première période, les deux formations étaient déjà dos à dos, Jota répondant à Pinnock pour ne pas laisser Liverpool derrière le promu trop longtemps au tableau d'affichage. Et si Brentford a encaissé trois pions, son gardien a sorti un match de patron. Sans l'impeccable David Raya, l’addition aurait sans doute été bien plus salée. Le portier a même postulé à l'élection du plus bel arrêt de la saison en dégainant une parade monstrueuse pour enlever le ballon du doublé à Jota. Au bout de l'histoire, le point du nul suffit à Liverpool pour passer provisoirement seul leader (en attendant... Brighton), alors que Salah est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 buts en Premier League dans l'histoire de Liverpool.Ce n'est pas encore au niveau de la Ligue 1, mais c'est sympa quand même.