Brentford défait Swansea et accède à la finale des playoffs de Championship

Griffin Park has seen a lot but this is up there#BrentfordFC pic.twitter.com/DKgsNGn99V — Brentford FC (@BrentfordFC) July 29, 2020

Ils vont pouvoir se claquer laà Wembley.Ce jeudi, Fulham et Cardiff s’affrontent à 20h45 pour une place en finale des playoffs de Championship. De leur côté, lesde Brentford viennent de sortir Swansea après une double confrontation remportée avec les tripes. Pourtant défaits par André Ayew et ses potes lors du match aller (score final 1-0, ndlr), les banlieusards de Londres ont réagi ce mercredi en s’imposant finalement 3-1 à domicile. Un succès garant à minima d’une journée shopping autour de Wembley, et au mieux, d’une place en Premier League pour la saison 2020-2021.Les hommages croulent mais pas seulement pour cette victoire contre Swansea. En effet, c’est malheureusement à huis clos que les joueurs ont fait leurs adieux au Griffin Park : le mythique stade de Brentford va déménager à quelques kilomètres, au nouveau Community Stadium. La joie alors, mais aussi la nostalgie puisque l’enceinte abritait les matchs desdepuis plus d’un siècle, rien que ça. Benrahma et ses copains, fleurs aux fusils, s’en vont conquérir Wembley.