Brendan Rodgers, enfin reçu 5/5

Deux ans après son arrivée sur le banc de Leicester, Brendan Rodgers continue de faire monter en puissance le champion d'Angleterre 2016. Samedi contre Chelsea, il a offert eux Foxes la première FA Cup de leur histoire, remportant du même coup son premier titre personnel en Angleterre. Six ans après son départ de Liverpool, le Nord Irlandais entend bien marquer le Royaume de son empreinte à la tête de son armada.

L'homme de la situation

Le chef n'est plus une surprise

Par Tom Binet

La glissade de Steven Gerrard contre Chelsea en 2014 a fait mal à tous les fans de Liverpool, tout proches de renouer avec un sacre national qui les fuyait depuis 1990. Un moment cruel qui a également marqué la carrière de Brendan Rodgers, jeune entraîneur encore peu connu qui a ramené lesau plus haut niveau du football anglais, sans parvenir à rompre la malédiction. Parti ensuite faire ses armes – et garnir son armoire à trophées – du côté du Celtic, Rodgers a réussi à se faire peu à peu une place parmi les meilleurs tacticiens de Premier League. Samedi en finale de FA Cup, celui qui avait rejoint Chelsea en 2004 à la demande de Mourinho pour diriger les U18 puis la réserve s'est offert un premier sacre en Angleterre. Un accomplissement qui en appelle d'autres.Rodgers était ce samedi en mission. Pour lui, mais surtout pour les autres.(Srivaddhanaprabha, l’ancien président des Foxes décédé dans un tragique accident d’hélicoptère en 2018 , NDLR)Avant d'aborder ce rendez-vous si particulier à Wembley, Brendan Rodgers avait démontré qu'il est désormais parfaitement intégré dans ce club qu'il a rejoint en février 2019. À l'époque, Leicester naviguait dans le ventre mou de Premier League, porté par un Claude Puel venu pour faire progresser le club dans la foulée de son improbable titre de champion.Mission accomplie donc, aujourd'hui, avec la première FA Cup de l'histoire de Leicester. En inscrivant son nom au panthéon des, Brendan Rodgers peut s'enorgueillir d'avoir remporté chacune des finales qu'il a eu à disputer dans sa carrière de coach (avec le Celtic et donc Leicester) et rejoint un certain Sir Alex Ferguson au rang des coachs ayant remporté la coupe d’Écosse et d'Angleterre., a-t-il confié après avoir soulevé le trophée.Lessont devenus la 44équipe à graver leur nom sur l'un des plus prestigieux trophées du monde du football. Et le plus fort, c'est que ce n'est même plus une surprise. Avec Ranieri, Mahrez, Kanté et compagnie avaient vu les planètes s'aligner parfaitement pour réaliser l'un des plus grands exploits du XXIsiècle. Depuis, si certains sont partis renifler l'herbe verte chez les cadors du pays, le club a bien grandi sous la houlette de son nouveau mentor. Pour sa première saison complète au King Power Stadium, Rodgers avait guidé son équipe vers une saison très aboutie, avant de céder une place en Ligue des champions sur le gong au terme d'un marathon achevé en juillet après la reprise des championnats. Cette année : rebelote. Jamie Vardy et les siens ne sont presque jamais sortis du Top 4 depuis le coup d'envoi de la saison, et ne sont plus qu'à deux marches d'un retour en C1, quatre ans après avoir pris la porte face à l'Atlético., lançait pour sa part un Kasper Schmeichel hilare.À commencer par un Brendan Rodgers qui regarde droit dans les yeux les plus grands entraîneurs européens venus faire joujou dans le Royaume.