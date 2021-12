Brendan Rodgers avoue ne pas connaître la Conference League

ABC

Il y a des lots de consolation qui ne consolent rien du tout.Brendan Rodgers a assisté ce jeudi soir à l'élimination de Leicester City de la Ligue Europa après la défaite 3-2 à Naples, condamnant son équipe à la 3place du groupe C. Mais cette année, cette 3place n'est plus rédhibitoire en Europe, et permet de découvrir le tout nouveau bébé de l'UEFA, la Ligue Europa Conférence. Encore faut-il être au courant de son existence.a-t-il avoué au micro de Sky Sports Que Brendan Rodgers ne frime pas trop non plus : la Ligue Europa Conférence ne sait pas non plus qui est Brendan Rodgers.