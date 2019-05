Breizh Fobal Klub, Breton jusqu'au bout des ongles

Il y a six ans, un supporter déçu du Stade rennais décidait de monter sa propre équipe. Après cinq années d’existence et trois montées, le Breizh FK tient toujours sur ses deux pattes et est déjà inscrit au Vrai Foot Day, la première journée européenne du foot amateur.

Par Nicolas Jucha

Un peu moins de six ans avant le coup de boule rageur de Mexer en finale de Coupe de France , le Stade rennais évoluait encore dans une enceinte appelée « Stade de la route de Lorient » et affichait un puissant ADN «» . Peut-être un peu trop puissant pour certains, un groupe de valeureux supporters venus entre potes assister à un énième derby contre le FC Nantes , ce 29 septembre 2013. Les Rouge et Noir se font bouffer par les Canaris (1-3), et dans les tribunes, le groupe d’irréductibles l’a mauvaise : comment peut-on supporter un club pareil ? Un membre de la bande, Kévin Canipel, s’avance et balance l’idée du siècle : «Le petit groupe considère le trentenaire comme un illuminé, avant de se prendre au jeu. Tous font une promesse : quitter leurs clubs respectifs pour être les pionniers de la nouvelle écurie. Alors Canipel ne se démonte pas. «» Quelques corrections plus tard, le 12 octobre, le Breizh FK est immatriculé à la préfecture d’Ille-et-Vilaine «» . Devant Kévin Canipel et sa bande, il y a une année pour tout construire avant les débuts officiels.» Pour ce faire, il est décidé de miser sur l’identité bretonne. Même si Canipel ne «» , et qu'il compte «» . Il active ses réseaux et en touche même un mot à ses connaissances éloignées sur Facebook, dont Kévin Simon , qui est de son propre aveu «» . On est bien loin d’un partenariat de niveau Ligue des champions, mais c’est un bon début. «» Un petit pas parmi beaucoup d’autres qui permet d’avancer jusqu’à la préparation de la « saison 1 » du Breizh FK, en division 5 de district.Le premier entraînement a lieu sur le terrain de la Motte Brûlon. «» , rembobine Canipel, qui souligne aussi «» . Avec sa version réduite de Choupo-Moting et son armée mexicaine, le Breizh FK commence la saison en se prenant quelques valises, puis commence progressivement à enchaîner les victoires. Ainsi que les péripéties. Jérôme Rubin, revendiqué pied gauche le plus soyeux de l’effectif, énonce : «» L’intéressé estime que ce premier incident est parti d’une injustice : «» Un mal pour un bien selon Rubin : «» Alors, sur le terrain, ses potes font le job en partie pour lui.Les résultats s'enchaînent, la position au classement remonte. Seule ombre au tableau, Kévin Simon décide d’imiter son président au challenge de la plus belle blessure. Dès sa première apparition. «» La suite est du grand art, ou presque. «» Le pied d’appui glisse, le bonhomme chute de tout son poids. «» L’artiste incompris y voit quand même du positif : «Kévin Simon renaîtra de ses cendres tel un Christophe Dugarry millésime 1998, pour vivre les dernières marches vers la gloire de la première montée du Breizh FK. Notamment une avant-dernière journée à l’extérieur qui scelle la montée. «» se souvient Kévin Canipel. «» La grande fête est prévue pour le dernier match de la saison au Stade de la Bellangerais - «» - un match face à Île-et-Forêt. Canipel fait imprimer des flyers, claque 400 euros pour faire venir le Bagad de Cesson-Sévigné. Sans oublier les tee-shirts commandés pour l’événement. Sauf que... «» Canipel ne peut accepter la fatalité. «"Pas question, on va vous filer des joueurs".La victoire par forfait se transforme alors en faux match officiel - «» - et permet de mettre un point final à une première épopée du Breizh FK. «» Les 27 pères fondateurs peuvent savourer, avec notamment un festin et une remise de récompenses à la pizzeria La Notte organisée par Canipel. «» , se souvient Jérôme Rubin. «» Kévin Canipel était d'ailleurs aux premières loges ce jour-là : «"Oh putain".Depuis la première campagne, le Breizh Fobal Klub a bien grandi : l’équipe fanion est en 2division de District et compte deux réserves. Une équipe « loisirs » complète le tableau alors que l’équipe U19 arrive la saison prochaine. «» , souligne le JMA du 35. Contrepartie de la croissance, le groupe de potes du début s’est un peu fracturé. «» explique Jérôme Rubin, inspiré au moment d'illustrer sa séparation à l’amiable. Dans d’autres cas, c’est un peu plus difficile, comme avec le coach de l’équipe de la première montée. «» , explique Kévin Simon . «» Son président n’en garde pas moins la foi en son bébé, pour qui il voit grand : «» Comment on dit « plus qu’un club » en breton ? "Dreist ar C'hlub".