Leipzig dit adieu au titre

Horn - Ehizibue (Schmitz, 75e), Bornauw, Czichos, Horn - Rexhbecaj, Skhiri, Hector (Meyer, 90e+2) - Wolf (Kainz, 66e), Duda, Drexler (Özcan, 90e+2). Entraîneur : Friedhelm Funkel.



Gulácsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg (Kluivert, 66e) - Mukiele (Hwang, 77e), Adams (Angeliño, 61e), Kampl, Haidara - Forsberg (Olmo, 61e), Nkunku - Sørloth. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Nettement dominateur, le RB Leipzig s'est incliné face à une équipe de Cologne hyper réaliste et voit ses derniers espoirs de titre s'effondrer.Dans ce match des extrêmes entre le deuxième et le dix-septième de Bundesliga, Leipzig ne veut pourtant pas laisser la place à un braquage et démarre en boulet de canon. Mais ni Haidara, qui ouvre trop son pied à deux reprises (1, 3), ni Forsberg (2) ne parviennent à conclure. Cologne prend l'eau de tous les côtés et ne doit son salut qu'au léger manque de précision des Français Nkunku (35) et Mukiele (37), ainsi qu'à une superbe envolée de Timo Horn devant Sørloth (41). Lesparviennent miraculeusement à rentrer au vestiaire sans encaisser de pion, malgré quatorze tirs concédés et 71% de possession de balle pour leurs adversaires.Les hommes de Funkel font même mieux, puisqu'ils surprennent Leipzig dès le début de la seconde mi-temps, grâce à une tête de Jonas Hector. Le capitaine de Cologne va même se fendre d'un doublé après un magnifique une-deux avec Duda avant d'ajuster Gulácsi, quelques secondes après l'égalisation d'Haidara, qui a profité d'un excellent travail de Sørloth pour envoyer un missile dans la lucarne de Horn. Leipzig pousse fort pour revenir, mais le portier des locaux sauve son équipe sur un coup franc malicieux d'Angeliño (71).Malgré une tête (90) de peu au-dessus, ainsi qu'une frappe sur le poteau (90+4) de Justin Kluivert dans les tout derniers instants de la partie, Cologne s'impose et retrouve le parfum de la victoire pour la première fois depuis dix journées, et peut encore croire au maintien.