Braithwaite s'offre le Real

Leganés (5-3-2) : Cuéllar - Juanfran, Bustinza (En-Nesyri, 70e), Omeruo, Sióvas, Kravets (Jonathan Silva, 75e) - Eraso, Recio, Gumbau (Arnáiz, 63e) - Merino, Braithwaite. Entraîneur : Pellegrino.



Real Madrid (4-4-1-1) : Navas - Odriozola, Varane, Nacho, Reguilón (Ceballos, 46e) - Vázquez (Brahim Díaz, 86e), Casemiro, Valverde, Marcelo - Isco (Cristo, 68e)- Vinícius Júnior. Entraîneur : Solari.

SB

Les coiffeurs madrilènes ont manqué une occasion de briller. Quasi qualifié après son large succès à l'aller (3-0), le Real Madrid a validé son ticket pour les quarts, mais a chuté à Leganés (1-0) en huitième de finale retour de la Coupe du Roi.En l'absence de Courtois, Ramos, Kroos, Modrić, Llorente, Bale, Asensio, Benzema et Mariano Diaz, blessés, Santiago Solari n'avait d'autre choix qu'aligner une équipe bis à Butarque. Mais ses hommes, à l'exception de Vinícius , n'ont clairement pas marqué de points. Ceux-ci ont d'entrée laissé le contrôle des opérations à Leganés , et il a ainsi fallu attendre la 28minute pour assister au premier tir cadré du Real, signé Valverde. Avant ça, Gumbau (22), Braithwaite (24) et Merino (26) avaient donné des sueurs froides à Keylor Navas Juste après ça, surtout, Martin Braithwaite a concrétisé la domination des hommes de Mauricio Pellegrino , en poussant au fond un ballon repoussé par le poteau, puis par Navas devant Merino (1-0, 30). De quoi relancer le suspense ? Pas vraiment : plus équilibrés après le repos, lesont un peu mieux géré les assauts des banlieusards, qui ont peiné à se procurer des occasions. Lesauraient toutefois pu offrir à leur public cinq dernières minutes de folie, mais Merino, seul face à Navas, a envoyé au-dessus des cages leurs derniers espoirs (85). Brahim Díaz aurait lui pu éviter une défaite au Real, mais sa tentative est venue mourir sur le poteau (90).Derrière, Navas a assuré le show et l'essentiel dans le temps additionnel. Voilà donc la Maison-Blanche en quarts de la Coupe du Roi, compétition qu'elle n'a plus remportée depuis 2014. Cinq ans plus tard, le Real se qualifie tout en s'inclinant sur un but d'un ancien Toulousain. Tout va bien, donc.