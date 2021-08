Victorieux de la Real Sociedad, le Barça débute bien son an 1 après LM

Barcelone FC (4-3-3) :Neto – Dest (Emerson, 71e), Garcia (Araujo, 84e), Piqué, Alba – De Jong (S. Roberto, 71e), Busquets (Nico, 84e), Pedri – Griezmann, Depay (Lenglet, 90e), Braithwaite Entraîneur : Ronald Koeman.



Real Sociedad (4-2-3-1) : Remiro - Zaldua (Gorosabel, 66e), Elustondo (Pacheco, 81e), Le Normand, Munoz - Zubimendi, Merino - Portu (Lobete, 66e), Silva (Bautista, 46e), Januzaj (Barrenetxea, 46e) - Oyarzabal. Entraîneur : Imanol Alguacil.

On est bien mieux devant, sans Messi, pas vrai Martin ?Le FC Barcelone, avec Pedri titulaire (!), s'est défait de la Real Sociedad (4-2) ce dimanche soir, et se met la tête à l'endroit pour débuter ce nouvel exercice. Une première mi-temps soignée a permis aux Catalans de se mettre à l'abri assez rapidement. Le sempiternel Gerard Piqué a mis les siens sur orbite dès la 1minute, en coupant la trajectoire d'un coup franc pourtant très lointain de Memphis Depay, qui a confirmé qu'il avait bien fait de quitter Lyon en signant une grande performance. Sans être étincelants, lesont assuré, et Martin Braithwaite a eu la bonne idée d'offrir le break à son équipe juste avant la pause après une délicieuse phase de pressing haut barcelonaiseLa Real s'accroche, la Real fait des efforts, mais la Real ne parvient pas à recoller au score - à noter que Mikel Oyarzabal, sur tous les fronts cet été après avoir disputé l'Euro et les Jeux Olympiques, était titulaire à la pointe de l'attaque basque. Difficile donc de lui en vouloir d'avoir cadré son premier tir à la 66, après que Braithwaite, particulièrement en cannes pour l'entrée en matière, a triplé la mise sept minutes plus tôt. Pourtant, en trois minutes, tout est remis sur la table : aux 82et 85, les Basques réduisent l'écart par Lobetepuis Oyarzabal. Le Barça retombe dans ses travers, mais ne flanche pas complètement et remet à leur place les visiteurs en inscrivant un quatrième but par Sergi Roberto à la 91, servi par... Braithwaite. 4-2, score final, un Barça qui marque beaucoup mais qui prend des pions.Tout va comme d'habitude en Catalogne, finalement.