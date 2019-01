Brahim Díaz, la jeunesse au secours du Real

Nouvelle recrue d’un Real Madrid en période de crise liée à ses résultats en championnat, Brahim Díaz amène un vent de fraîcheur dans un vestiaire madrilène en pleine ébullition. Cette arrivée du prodige espagnol s’inscrit dans le désir de renouveau politique initié par Florentino Pérez.

Real Madrid Leganés Copa del Rey - Huitièmes

David Silva : « Brahim est le futur de la Roja »

L’élixir de jouvence madrilène

Par Antoine Donnarieix

Les yeux remplis d’étoiles au moment de s’adresser aux journalistes lors de sa présentation au Santiago-Bernabéu, Brahim Díaz entre dans un nouvel univers que le jeune homme souhaite croquer à pleines dents. «» Un discours de présentation aussi original qu’ambitieux pour ce garçon de 19 ans. S'ensuivent les traditionnelles photos aux côtés du président Florentino Pérez, avec son maillot orné du 21. Clin d'œil : le 21 était justement le numéro de Santiago Solari, l'actuel coach du Real.Malgré son visage d’ange, Brahim Abdelkader Díaz est un joueur programmé pour faire un sacré boucan dans les années à venir. Le meilleur moyen de s’en rendre compte, c’est d’écouter la prise de position de Josep Guardiola sur son ancien poulain à l’époque où celui-ci était encore un joueur des. «, déclarait Pep fin novembre.» Un gros mois plus tard, voilà donc Brahim Díaz au pupitre officiel du Real, prêt à accomplir son «» .Concernant le natif de Málaga, l’argument du club de cœur semble en effet tout sauf frauduleux. En 2015, l’adolescent hispano-marocain s’engage chez lespour cinq ans contre une indemnité de transfert de quatre millions d’euros, au nez et à la barbe... du FC Barcelone. Pourtant, cette queue de poisson effectuée au Barça ne va pas empêcher Guardiola de croire dur comme fer au potentiel de Díaz, milieu de terrain offensif que son aîné David Silva décrivait il y a peu sur Twitter comme «» . Avec Phil Foden et Jadon Sancho, Brahim Díaz fait partie des trois pépites peaufinées par City. Si le premier a décidé de renouveler son bail à City et le deuxième possède une clause de rachat prioritaire à l’encontre du Borussia Dortmund, Díaz devient définitivement un joueur du Real Madrid grâce à un contrat signé jusque juin 2025, une clause libératoire de 750 millions d'euros et un transfert de 24 millions d’euros bonus inclus, cumulés à un versement de 15% d’une éventuelle revente par les. En bref, un joli cadeau de roi mage pour l’Épiphanie à Madrid.Mais comment City a-t-il pu laisser partir une telle perle au sein de son effectif ? La raison se situe dans le féroce conflit d’intérêt aux postes où Díaz se retrouvait susceptible d’être aligné. Sur les ailes des, Raheem Sterling, Leroy Sané, Bernardo Silva ou Riyad Mahrez sont déjà en pleine bataille pour obtenir les faveurs de Guardiola. Dans l'entrejeu, Kevin De Bruyne, David Silva, İlkay Gündoğan ou... Phil Foden sont prioritaires. Un embouteillage qui obligeait Díaz à se contenter des miettes : aucune minute jouée en Premier League et trois petits matchs de Coupe d’Angleterre pour deux buts inscrits. En clair, beaucoup trop peu pour un joueur qui aspire à devenir l’une des références à son poste dans les prochaines années. À Madrid, cette arrivée est perçue comme une nouvelle étape vers la fin de la deuxième ère galactique de Florentino Pérez, symbolisée par les quatre Ligue des champions acquises en cinq saisons.Possible successeur de Luka Modrić, grâce à ses capacités pour évoluer en milieu relayeur, Díaz constitue une manière d’annoncer aux sénateurs du Real que la période de la récréation est maintenant terminée. Ce week-end, Vinícius Júnior est apparu comme le meilleur Madrilène sur le terrain, du haut de ses 18 printemps. Une preuve supplémentaire que la jeunesse toque à la porte de ce Real Madrid déjà trop poussiéreux, et que l’heure de voir des cadres du vestiaire rendre leur tablier n’est plus si lointaine.