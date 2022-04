Braga écarte les Rangers sans trembler

: Matheus - Couto, Fabiano, Tormena, Carmo - André Horta (Mineiro, 82e), Musrati (Castro, 82e), Medeiros (Fale, 75e) - Gomes, Ricardo Horta, Ruiz (Oliveira, 75e). Entraîneur : Carlos Carvalhal.



Allan McGregor - Bassey, Balogun (Barišić, 62e), Goldson, Tavernier - Jack (Aribo, 62e), Lundstram, Kamara - Kent, Arfield, Sakala (Roofe, 62e). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.

Le Sheriff Tiraspol, l’AS Monaco, et maintenant les Rangers...Dans un Estádio Axa plein à craquer, les soldats du Sporting Club de Braga ont pris une option sur le champion d’Écosse en titre en s’imposant 1-0 à la maison. Dominateurs dès le coup d’envoi, les hommes de Carlos Carvalhal ont concrétisé une de leurs occasions en première période, avant de tranquillement gérer cette avance dans le second acte.Six tirs, quatre cadrés, un but. De l’autre côté, cinq opportunités et toutes hors cadre. Après sa belle sortie dans les pieds du feu follet Ryan Kent en début de partie (2), Matheus n’a effectivement eu plus rien à faire. En cruel manque d’idée, les Rangers ont complètement subi la loi des Portugais, qui peuvent nourrir quelques regrets. Si la réalisation de Ruiz, profitant d’une mauvaise intervention de la défense écossaise sur une passe de Medeiros pour disposer de McGregor, reste tout de même un excellent point, les Guerriers de la mine vont peut-être avoir du mal à digérer le poteau de Ricardo Horta quelques minutes plus tôt (25), et le but d’André Horta refusé suite une légère semelle de Fabiano sur Jack en début d’action (26). Seules véritables occasions d’un match bien calme.Match retour le 14 avril prochain.