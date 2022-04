Bradford : à 58 ans, Mark Hugues s’illustre encore avec un magnifique enchaînement

Mark Hughes showing the @officialbantams fans he’s still got it Unbelievable tekkers pic.twitter.com/2GQ6Mn7VyH — Soccer AM (@SoccerAM) April 25, 2022

LB

Le geste le plus technique de la saison en League Two ?Seuls les plus vieux se souviennent de l’attaquant qu’a été Mark Hughes à Manchester United ou Chelsea. Pour les plus jeunes, il n’est qu’un entraîneur de clubs de milieu de tableau de Premier League. Celui qui coache aujourd'hui à Bradford a sûrement voulu leur montrer que, même à 58 balais, la technique, ça ne s’oublie pas.Lors de la réception de Scunthorpe samedi dernier, le Gallois a ainsi récupéré un ballon lancé des tribunes par un supporter. Attraper le ballon et le passer ? Trop facile. Il enchaîne contrôle de la poitrine, jongle du droit, jongle du gauche et talonnade à l’aveugle. Le ballon retombe dans les bras de son joueur. Cela a évidemment plu au public qui a ovationné Mark Hughes. Lequel s’est fendu d’un petit geste de la main en remerciement en regagnant son banc. La classe.Et ça, est-ce que Jorge Sampaoli sait le faire ?