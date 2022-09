Boycott du Qatar : l’heure de la deuxième vague

À moins de deux mois du démarrage du Mondial 2022 au Qatar, de plus en plus de fans de football tendent à se prononcer en désaccord avec l’organisation de cet évènement pour lequel la FIFA s’est bien gardée de lever le petit doigt malgré les nombreux scandales. Dès lors, il n’est plus question d’annuler le tournoi, mais de le zapper de son esprit pour des raisons d’éthique personnelle, quitte à mettre un stop aux habitudes de consommer du football depuis sa télévision. La parole est aux boycotteurs.

Aberration écologique, cimetières et paradoxe du PSG

« Si la France gagne, je n’achèterai plus jamais leur maillot »

Par Antoine Donnarieix

*Les prénoms ont été modifiés pour des raisons de confidentialité.

La Coupe du monde au Qatar n’est désormais plus qu’une question de semaines. Malgré une once de révolte initiée par la Norvège , mais rapidement contrecarrée par la FFF , plus rien ne peut stopper la FIFA et le Qatar dans leur collaboration, pas même les ONG les plus réticentes à cet évènement planétaire. En revanche, celles-ci peuvent encore informer la plèbe du fait que l’évènement soit encore allègrement contesté. À ce sujet, Amnesty International a publié jeudi dernier un sondage dans lequel 48 % des Français considèrent commele fait de regarder au moins un match de la Coupe du monde de football 2022 prévue au Qatar . Une indignation populaire représentée par quelques figures du football comme Éric Cantona, prêt à zapper la compétition sans éteindre sa télé pour autant., expliquait lepar écrit la semaine dernière.Sans forcément passer par le faciès du regretté Peter Falk, d’autres consommateurs de football en temps normal comptent passer par le boycott. Fondateur des Irrésistibles Français, Fabien Bonnel fait partie de cette catégorie., explique l’homme de 38 ans.Comme un symbole, la question divise même au sein du principal groupe de supporters des Bleus., poursuit Fabien.De toute évidence, ces révélations ne suffiront pas pour vider les stades construits dans le désert, les Argentins en sont la meilleure preuve . Mais cela n’empêche pas de s’en indigner., estime Franck*, 36 ans et chargé d’affaires."on a du fric et on vous emmerde."Avec au moins 6500 morts sur ses chantiers du Mondial depuis 2010 selon le rapport d’Amnesty International, le Qatar marche à visage découvert., résume à son tour Maurice*, responsable commercial.Chez Fabien, pourtant habitué des déplacements pour soutenir les Bleus, le raisonnement est similaire., image-t-il."Si je n’y vais pas, est-ce que regarder l’évènement à la TV n’est pas aussi une acceptation de l’évènement ?"Soit, mais dans ce cas, ne fallait-il pas également boycotter les matchs du PSG depuis l’arrivée de QSI ?, affirme Maurice, 38 ans.Pour Franck, la réponse est plus sarcastique.Favorable à l’idée de l’organisation d’une Coupe du monde au Qatar, la France est finalement prise à son propre piège, et les comportements les plus hypocrites apparaissent au grand jour au cours des dernières saisons.(le 14 mai dernier, NDLR),, se souvient Franck."Oui messire, bien sûr, messire !",Reste maintenant à savoir si les promesses seront suivies d’actes, et surtout si un parcours homérique de la France jusqu’en finale du Mondial incitera Fabien, Maurice et Franck à du rétropédalage., confie le premier cité.La tentation du combo bières-cacahuètes-raclette devant un match historique pour les Bleus avec Olivier Giroud et Karim Benzema alignés en attaque, impossible d’y résister ?, appuie Maurice.Plus l’échéance va approcher, plus la pression des amis se fera sentir et la ténacité de chaque opposant au Mondial qatari sera sans aucun doute mise à rude épreuve., avoue Franck."plus jamais ça !","ouvriers".Qu’importe les championnats nationaux ou la prestigieuse Ligue des champions, le Mondial aura lieu pour la première fois de l’histoire en plein hiver européen., conclut Fabien.