Boycott : la culpabilisation rend sourd

Désormais que le spectre du boycott s’évanouit dans les limbes médiatiques - tout le monde ira jouer et se goinfrer de partenariats -, un autre faux débat commence à s’immiscer sur les plateaux télé : faut-il regarder cette Coupe du monde 2022 ? Il s’agit en fait surtout d’une diversion qui, à l’image des jets privés, évite de poser les véritables questions et de révéler les vraies responsabilités...

"Pourquoi aujourd'hui prendre en otage le spectateur ? En choisissant le Qatar, on savait que ce serait une aberration écologique, le sort réservé à la main-d’œuvre, on avait tous les éléments : on savait à qui on donnait la Coupe du monde !"Roschdy Zem dans #CàVous pic.twitter.com/dA3p0xi0uo — C à vous (@cavousf5) September 20, 2022

L'occulte et les personnalités

Par Nicolas Kssis-Martov

Lafait désormais partie du déroulé de toute émission, dès qu’un acteur ou une personnalité se retrouve devant une caméra ou un micro :Il ne s’agit pas d’être dupe du procédé. Cet angle d’attaque s’avère assez étonnant, car on se demande bien qui prétend interdire au téléspectateur moyen d’allumer sa télé pour le match des Bleus. Il se trouve finalement bien plus d' « experts » pro-Qatar pour s’indigner de ce diktat que de parangons de vertu pour prétendre l’imposer. Roschdy Zem, en promo danssur France 5, n’y a pas coupé. Il a avoué sa faute... oui, il sera devant les rencontres. Il a également développé son point de vue pour se justifier :"Ne regardez pas la Coupe du monde."[...][...]Effectivement, la « faute » retombe d’abord sur notre gouvernement (rappelons le rôle de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, en faveur de la candidature de l’émirat) et sur la FFF, puis aussi au départ sur la FIFA. La tendance est assez similaire à ce qu’il est possible d’entendre au sujet de l’écologie. Il s’avère toujours tellement plus facile de réclamer au péquin de prendre ses responsabilités envers la planète - tri sélectif, acheter un vélo, etc. - que d’imposer au niveau « macro » - État, entreprises - des décisions douloureuses pour le portefeuille. Naturellement, il peut se manifester aussi un effet d’aubaine autour de ce type de préoccupations. Par exemple ces collectivités en France ou en Belgique qui « renoncent » aux écrans géants . Cela dit, en novembre-décembre, même avec le réchauffement, les foules ne se seraient sûrement pas pressées sous un chapiteau, alors que la crise énergétique ainsi que l’inflation incitent tout autant à cette sage décision « éthique » .En bref, Christophe Galtier n’est certainement pas un criminel climatique. Lui demander de rendre des comptes après sa bourde magistrale sur les « chars à voile » ou encore l'apostropher lors d'une conférence comme ce fut le cas jeudi dernier consiste à enfermer la discussion dans desindividuels -- quand c'est l’ensemble du foot pro qui aurait grandement besoin de se reformer.Toutefois, cette vision d’ensemble n’interdit pas au citoyen ou à la citoyenne de penser et d’agir en son âme et conscience. D’ailleurs, se multiplient les témoignages, en particulier sur les RS, du choix d’un boycott personnel de la compétition, sans généralement se poser en modèle à suivre. C’est finalement le sens de la dernière lettre d’Amnesty International aux Bleus, leur annonçant que l’ONG supportera les Danois dimanche soir., peut-on y lire.En gros, vous qui avez la liberté de parler, exprimez-vous... Mais culpabiliser le foot ne sert à rien, car si ce sport s’apparente parfois à une religion, ni les joueurs ni les supporters n’ont besoin de passer au confessionnal. La Coupe du monde au Qatar relève du pur profane : politique, économie, écologie. Il est temps d’en prendre conscience...