Bournemouth veut porter plainte contre la goal-line technology

1

Bournemouth's board will meet later this week to discuss the possibility of pursuing a compensation claim against Hawk-Eye, whose mistake may have contributed to their relegation from the Premier League... — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 28, 2020

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La seum-line technology confirme, ils ont les boules. Que ce dernier dimanche de la saison fut agité en Premier League, avec d’un côté, la course à l’Europe et de l’autre, la lutte pour le maintien. Un maintien durement acquis par Aston Villa au détriment de Bournemouth, officiellement relégué en Championship. Après la tristesse vient la colère et lesont décidé de passer leurs nerfs sur Hawk-Eye, la société responsable de la goal-line technology. Du coup, une seule question taraude l’esprit : pourquoi ?Pour y répondre, il faut remonter au 17 juin dernier : Aston Villa et Sheffield United se quittent sur un triste score de 0-0. Et pourtant, lesont bel et bien inscrit un but valide à la 42minute de jeu. But injustement refusé par la goal-line technology, qui permet par ailleurs auxde repartir avec un point, celui du maintien. C'est bon, vous avez fait le rapprochement ? La frustration de Bournemouth est compréhensible, la décision arbitrale erronée étant appuyée par l'assistance vidéo.Cette fois, Hawk-Eye a franchi la ligne à ne pas dépasser.