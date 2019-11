Bournemouth s'offre MU

6

Bournemouth (4-4-2) : Ramsdale - Smith, Cook, Aké, Rico - Fraser, Lerma, Billing, H. Wilson - C. Wilson, King. Entraîneur : Howe.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young - McTominay, Fred - James, Pereira, Rashford - Martial. Entraîneur : Solskjær.

Contrôle poitrine, défense adverse contournée et demi-volée gagnante.Voilà de quelle manière King a superbement ouvert le score en faveur de Bournemouth, ce samedi après-midi contre Manchester United. Cette réalisation, intervenue juste avant la pause, a été la seule de la rencontre comptant pour la onzième journée de Premier League et a donc suffi aux locaux pour récupérer les trois points. Un succès qui leur permet de prendre trois unités d'avance sur leurs tristes adversaires du jour, huitièmes avant les autres résultats du week-end.Il faut dire que s'ils ont plutôt bien démarré, lene méritaient pas mieux. Certes, Pereira et James se sont procurés les meilleures occasions du premier acte avant le but. Mais après la pause, De Gea a dû s'employer pour éviter le break (devant Wilson, King ou Fraser). En face, les visiteurs ont beaucoup trop manqué de précision (que de frappes non cadrées...) pour égaliser même si Greenwood a touché le poteau dans une fin de duel à l'avantage des Mancuniens et que Ramsdale a fait le boulot face à Pereira ou McTominay.Elle débute quand, la saison de MU ?