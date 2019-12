Bournemouth glace Chelsea, Leicester cale

Sale après-midi, pour les outsiders derrière Liverpool : en glissant à domicile contre Bournemouth (0-1), Chelsea a encore confirmé sa petite forme. De son côté, Leicester a vu sa belle série s'arrêter face à Norwich (1-1).

ClaretsSi Chris Wood n'aura jamais les stats d'un Sadio Mané, il y a un domaine dans lequel le Néo-Zélandais surclasse le Sénégalais et tous les autres joueurs du Royaume : les airs. Face à Newcastle, celui qui a fêté ses 28 ans il y a deux semaines plante un nouveau coup de casque au cœur de la mêlée - son dixième, sur les deux dernières saisons - et débloque la situation en faveur des. Suffisant, dans ce match du ventre mou.Château-Nouveau sans Allan Saint-Maximin, ce n'est pas joli-joli.CherriesCe n'est pas très esthétique, c'est un geste assez inédit mais c'est diablement efficace et habile : en réussissant son lob/retourné dos au but face à Kepa Arrizabalaga à cinq minutes du terme, Daniel Gosling a magnifiquement fêté sa première titularisation de la saison - lui qui a connu une vilaine blessure - et offert la petite surprise de la journée : Bournemouth, cinq défaites de rang, qui s'impose à Stamford Bridge et inflige un deuxième revers de rang aux gars de Frank Lampard, tombés à Everton le week-end dernier (3-1) . Avant ça, lesont pourtant eu des cartouches. Notamment par Mason Mount (8), Tammy Abraham sur un centre d'Azpi (16), le cochon Emerson (72) ou sur un frisson avant la pause (39). Mais les, réussissant à mettre en échec les Londoniens, avaient prévenu (62, 66) et ont fini par passer devant avec l'aide de la VAR (84). Elle va faire du bien à Ryan Fraser et consorts, celle-ci. Inefficace et triste, Chelsea va mal.Quatrième défaite sur les cinq derniers matchs, pour Chelsea.FoxesCanariesLa migraine à la sortie du grand huit : il n'y aura pas de neuvième succès de rang pour Leicester, qui n'a pas réussi à retourner Norwich au King Power Stadium. Après un passage à vide en septembre-octobre, Teemu Pukki est de retour aux affaires pour aider desrelégables : mis sur orbite par Emiliano Buendía, le Finlandais résiste à Çağlar Söyüncü et ajuste Kasper Schmeichel à la 26. Dix minutes après être, déjà, passé tout proche de l'ouverture du score. Encore plus clinique que son homologue depuis le début de saison , Jamie Vardy réplique en piquant au premier poteau sur un coup de pied de coin de James Maddison : ce sera finalement un CSC de Tim Krul mais qu'importe, les Renards reviennent dans la partie. Seulement voilà, plus rien ne sera inscrit malgré une grosse domination des locaux et c'est une fin de série pour le dauphin de Liverpool. Qui s'échappe en tête.Vardy, à l'origine de l'égalisation mais qui ne s'est pas vu accorder son pion hebdomadaire, s'arrête à huit et n'égalera pas tout de suite son record de 2015 (marquer sur onze matchs consécutifs) Blades Même avec un Jack Grealish dans ses rangs , Villa est en danger cette saison, à quelques petites unités de la zone rouge de PL. Et ça ne va pas s'arranger, surtout si le stratège desse met à envoyer ses penos sur la barre (78). À contrario, les Blades continuent de surfer sur la dynamique de leur montée : ce samedi, c'est le milieu John Fleck qui trouve la faille par deux fois. D'abord à la réception d'une galette de John Lundstram suite à une inspiration de Chris Basham, ensuite grâce à une tentative croisée sur un nouveau joli mouvement de Sheffield. Destins croisés.Les trois défaites de rang de Villa.