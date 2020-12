Bourges Foot, le projet qui a même conquis Sadio Mané

Du haut de ses 66 000 habitants, la ville de Bourges place deux clubs en National 2. Une anomalie notamment due au Bourges Foot, ex-club de quartier qui n’en finit plus de gravir les échelons grâce à sa connexion avec le Sénégal. Au point d’attirer l’attention d’un certain Sadio Mané.



« C’est un club créé en 1983 sous le nom des Algériens de Bourges, qui a gravi les échelons et s’est retrouvé bizarrement au même niveau que le club phare (Bourges 18). »

Une ligne Dakar-Bourges

« Le Sénégal, c’est le Brésil de l’Afrique, et c’est comme un cousin de la France. On a des bons joueurs là-bas qui veulent venir en Europe, d’autres qui se sont un peu perdus ici. La connexion au Sénégal nous a permis de grandir. »

« Quand on fait venir un joueur, on veut être sûr de son niveau parce que faire un contrat, c’est une responsabilité. Aujourd’hui, Bourges est une référence au Sénégal, on parle de nous. »

Un tremplin de rattrapage

« Localement c’est compliqué, Châteauroux et Orléans monopolisent tout en L2. Alors nos joueurs, qu’ils viennent du Sénégal, du Japon, de France ou d’ailleurs, je m’en fiche. Tant qu’ils ont le niveau. »

Fusion et Sadio Mané

Par Adrien Hémard

Tous propos recueillis par AH.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu’ici, l’histoire du football à Bourges se résumait à 11 saisons en deuxième division pour le FC Bourges, disparu en 2004. Rien de bien folichon dans l’ombre du géant local : la Berrichonne de Châteauroux. Mais depuis quelques années, Bourges se réveille. En janvier 2019, le stade Jacques-Rimbault affichait ainsi guichets fermés pour le 32e de finale de Coupe de France entre l’Olympique lyonnais et le nouveau boss local : le Bourges Foot (N2). Un ancien club de quartier devenu la tête d’affiche du ballon rond berruyer, avant que le Bourges 18 ne le rejoigne cette saison en N2. Et tout ça grâce à un homme amoureux de son pays : le Sénégalais Cheikh Sylla.Installé à Bourges en 2007, six ans après son arrivée en France pour les études, Cheikh Sylla devient dirigeant du Bourges Foot en 2013, après des années de sponsoring via les Mc Donald qu’il dirige. En 2017, il en prend la direction :À l’époque, le club des quartiers nord de la ville vient d’accéder au N3. Trois ans plus tard, le Bourges Foot dispute sa deuxième saison consécutive en National 2. L’entraîneur, Laurent Di Bernardo, résume :Tout cela grâce au nouveau président et, entre autres, à ses liens avec son pays natal.En quelques années, Cheikh Sylla a tissé un réseau de recrutement qui a permis à son club de grandir à moindre coût. En 2016, Ibou Faye en est la première pierre. Celui qui est depuis devenu capitaine raconte :"J’aimerais bien que tu joues pour nous, mais on n’a pas les moyens."Ibou rentre alors au Sénégal. Quelques semaines plus tard, Cheikh Sylla, devenu président, le rappelle. Pari gagnant : après des essais à Benfica, Sochaux et au Paris FC, Ibou Faye brille dans le Berry et participe à la montée du club en N2 en 2019. Surtout, ce joli coup donne des idées au président Sylla, qui va dès lors s’appuyer sur son réseau sénégalais., rectifie Cheikh Sylla.Concrètement, le président active son réseau personnel pour relancer des jeunes joueurs qui n’ont pas percé en Europe, ou qui rêvent d’y venir., précise Sylla, qui s’appuie aussi sur son capitaine Ibou Faye, longtemps membre des équipes de jeunes des Lions de la Téranga."Lui, en 2015, il était fort."Pour affiner, Cheikh Sylla consulte enfin trois amis au Sénégal :Le président boucle le tout en sondant les entraîneurs locaux et en se procurant des vidéos, analysées avec le coach Laurent Di Bernardo., apprécie le président, devenu le successeur de Pape Diouf aux yeux de beaucoup. Sur la pelouse, cette stratégie fait des étincelles. Elle a notamment permis au club de s’installer en National 2 depuis 2019 avec 5 Sénégalais dans ses rangs actuellement. Ce qui ravit l’entraîneur Di Bernardo, conscient que son équipe n’aurait pas le même niveau sans eux :Dans les deux sens, la relation permet ainsi à certains de (re)donner vie à leur rêve européen. Dernier exemple en date : Daouda Gueye.Sur le point d’abandonner l'Hexagone à l’été 2019, Daouda Gueye reçoit un appel sur le chemin de l’aéroport : c’est Ibou Faye, avec qui il a joué au Sénégal.Emballé c’est pesé, Gueye inscrit dix buts en championnat, et signe professionnel à Rodez moins d’un an plus tard., raconte Gueye. Forcément, une telle réussite attire des jalousies., balaye Di Bernardo. Et le coach de rappeler. Pour Cheikh Sylla, la question ne se pose même pas :Payante, la liaison Bourges-Dakar a-t-elle de beaux jours devant elle, alors que se profile une fusion entre les deux clubs de la ville ? Cheikh Sylla n'en doute pas :Et bonne nouvelle : du côté de Bourges 18, Olivier Rigolet approuve :Pour donner vie à ses ambitions, Cheikh Sylla étoffe son carnet d’adresses depuis plusieurs mois. Après avoir rencontré les Messins Ibrahima Niane et Lamine Gueye, il est devenu ami avec Sadio Mané, ni plus ni moins., minimise le président, tout en ouvrant la porte à plus :De là à imaginer la star de Liverpool s’investir à Bourges ? Pourquoi pas.Une perspective qui réjouit aussi Laurent Di Bernardo :