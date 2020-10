Bouna Sarr peut-il se faire une place au Bayern Munich ?

Auteur de deux passes décisives pour sa première officielle avec le Bayern jeudi en Coupe d'Allemagne, Bouna Sarr a idéalement lancé son aventure munichoise. Si son transfert a pu surprendre et faire sourire, le latéral, qui a progressivement gravi les échelons depuis son échec au centre de formation de Lyon, n’a pourtant rien volé à personne. En Bavière, il aura à cœur de prouver que la blague à laquelle tout le monde rigole n’en est finalement pas vraiment une.

3

L’atout polyvalence

« Le Bayern est une équipe toujours en domination, qui part du principe que les défenseurs vont souvent se retrouver en un contre un. Ça fait appel à beaucoup de réflexion tactique, et je ne pense pas que Bouna ait eu ce genre de questions à se poser à l'OM, qui évoluait assez bas. »

Une assimilation tactique défensive qui pose question

« Dans tous les un-contre-un que vous jouez à l’entraînement, vous êtes opposés à des garçons qui sont champions d’Europe. Il va forcément s’améliorer individuellement avec eux. »

L’exemple Ocampos

Par Félix Barbé

Tous propos recueillis par FB, sauf ceux d'Hasan Salihamidžić.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est une nouvelle qui a fait marrer beaucoup de gens. Il y a une grosse dizaine de jours, à quelques heures seulement de la clôture du mercato estival 2020, le Bayern Munich annonçait le recrutement surprise de Bouna Sarr . Surprise, c’est en effet le terme adéquat. Qui aurait pu croire que le latéral droit, dégagé du centre de formation de l’OL à l'adolescence, passé par la case National ensuite avec le FC Metz, et enfin moqué à ses débuts à l’Olympique de Marseille , signerait un jour chez le champion d’Europe en titre comme doublure d'un champion du monde, Benjamin Pavard ? En dehors de ses proches et de ses formateurs, certainement pas grand monde.Willy Sagnol, qui connaît le club sur le bout des doigts pour y avoir joué près de 300 matchs avant d’occuper un poste d’adjoint pendant quelques mois en 2017, fait partie des premiers étonnés :Le marché des arrières droits ne regorgeant pas d'opportunités, les dirigeants bavarois se seraient-ils alors rabattus sur le Franco-Guinéen-Sénégalais par défaut ?, poursuit le latéral historique duCe lundi, lors de la conférence de presse de présentation de Sarr, le directeur sportif du Bayern en a dit plus sur le choix de faire confiance à l’ex-Marseillais , a confié Hasan Salihamidžić.Un avis corroboré par Franck Passi, qui a connu le joueur à l’OM :De son côté, Sagnol promet que la polyvalence du garçon jouera en sa faveur :Reste à savoir comment l’ancien Messin va pouvoir s’intégrer tactiquement dans la philosophie bavaroise., assure Sagnol, en précisant que Bouna devra malgré tout. La plus grosse interrogation de l’ancien coach des Girondins de Bordeaux se situe surtout derrière :D'autant qu'il apparaît plutôt comme un numéro trois qu'un numéro deux si on considère que selon l'adversaire et l'enjeu, en cas d'absence de Pavard, c'est peut-être Kimmich qui pourrait reprendre le poste.Des étapes difficiles, le Lyonnais de naissance en a déjà surmonté un paquet dans sa carrière pour se faire un trou dans un milieu qui lui était fermé. La dernière en date ? Un gros boulot abattu à Marseille pour assimiler son nouveau poste de latéral – lui l’attaquant d’origine – et continuer à avoir du temps de jeu. Par son travail, il a réussi à évoluer positivement et va continuer à le faire, selon Passi, pour gommer les quelques failles qu’il peut encore avoir en défense :, souffle-t-il.Le coach récemment passé par Niort n’hésite d’ailleurs pas à faire un parallèle avec la trajectoire d’un historique latéral marseillais :Sans aller, pour le moment, jusqu’à parler des Bleus, Sarr peut-il vraiment prétendre à autre chose qu’une place de remplaçant à laquelle il semble promis en Bavière ?, tempère Sagnol.L’avis est bien plus définitif chez Franck Passi :, tranche-t-il.Et si Bouna Sarr marchait sur les traces de son ancien partenaire Lucas Ocampos ? Pas spécialement extraordinaire à l’OM, où l'on louait plutôt son état d'esprit que son apport technique, l’Argentin est devenu l’un des piliers du Séville FC, qu’il a mené jusqu’à un titre en Ligue Europa la saison passée. Conscient des qualités du garçon, Sagnol est en tout cas persuadé que le joueur de 28 ans est en capacité de rendre de braves services au. À condition de rentrer dans sa nouvelle aventure le couteau entre les dents :, conseille celui qui a porté 277 fois ce maillot.Ses qualités, l’Allemagne ne demande qu’à les découvrir. Et il n’est pas dit qu’elle ne tombe pas sous le charme.