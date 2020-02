Kinder Bouna

« Certains entraîneurs se sont mis en travers de son chemin, l’ont empêché de s’exprimer, de progresser. On a essayé de le casser : soit il ne jouait pas, soit il commençait un match, puis ne jouait plus le match d’après. »

« Les vies de footballeur ne sont pas toujours rectilignes. Certains disent qu’on se construit dans l’échec, mais Bouna s’est forgé une conviction et de la confiance dans la réussite. »

Et Bouna naît

« Bouna avait un registre plus complet que Sadio Mané. »

Position latérale de maturité

« Rien ne tournait pour moi. Quand tu es rejeté par ton public, ça fait mal. »

« Connaissant ses capacités offensives et la réticence qu’il avait pour défendre, je me dis que jouer latéral droit, ça doit bien le faire chier. »

Par Félix Barbé et Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par FB et MR, sauf ceux de Georges Prost et de Bouna Sarr issus de Onze Mondial et de So Foot Club (#48)





Quatre murs, deux chaises, un bureau. Tel est le carrefour sur lequel se présente Bouna Sarr. Nous sommes en décembre 2009, le gamin de 17 ans porte le maillot grenat du FC Metz depuis six mois et a déjà eu le temps de décevoir. Juste avant de rentrer à Lyon pour passer les fêtes en famille, il est convoqué par le directeur du centre formation du FC Metz. «» , se souvient Denis Schaeffer. Bouna plaît évidemment par ses qualités offensives, son aisance technique et son gros volume de jeu. Mais ce n’est pas suffisant. Ce qui dérange l’éducateur, c’est le décalage entre les paroles tenues lors de son arrivée à Metz et ses actes une fois installé : «"Si j’ai la chance d’intégrer un centre de formation, je ferai tout pour y rester."» Alors Denis Schaeffer lui indique deux panneaux de direction : à gauche leurs chemins se séparent, à droite cela peut devenir un boulevard vers le foot pro. «"Écoute, je crois qu’on va se simplifier la vie : si tu ne changes pas d’état d’esprit après les vacances, il vaut mieux qu’on arrête. Tu ne réussiras pas comme ça."» Quelques jours plus tard, le téléphone de Denis Schaeffer sonne. Bouna est à l’autre bout du fil. «, rejoue le formateur.» Bouna a donc pris à droite et a mis les gaz. Six mois plus tard, il décrochera son bac STG spécialité mercatique et remportera la Coupe Gambardella 2010 avec les Lorrains face à Sochaux. Le voilà donc «» .Pourtant, Bouna Sarr n’en était pas à son premier avertissement. Il est déjà resté à quai quand le train de la formation lyonnaise le lâche plutôt sèchement à l’âge de 14 ans. Cela faisait alors trois ans que le gamin originaire du 7arrondissement s’y faisait les griffes et affirmait une personnalité bien trempée. Côté pile : un garçon adorable, rigolard, chambreur et déconneur., raconte Harry Novillo, son meilleur pote des années OL.Street Dancers» Côté face : ce caractère aussi intrépide que flambeur est apprécié plus mesurément sur un terrain. Quinze ans après son renvoi de l’académie, les griefs restent assez flous autour de son éviction. «, éludait Georges Prost, directeur du centre de formation de l’époque.» L’intéressé le reconnaît de lui-même aujourd’hui : son comportement n’était pas irréprochable. «» , reconnaissait-il dans les colonnes de. Harry Novillo tente encore aujourd’hui de défendre son camarade. «, témoigne l’attaquant, actuellement sans club depuis son expérience à l’Impact de Montréal.» Toujours est-il que cette décision fait l’effet d’une bonne gifle pour le petit Bouna. «» , lâchait-il.Retour au monde amateur, celui qu’il avait découvert à 6 ans du côté du FC Gerland, dont le stade est situé à quelques encablures du domicile familial. Mais la bulle OL éclatée, c’est au Cascol, club basé à Oullins, qu’il atterrit pendant deux saisons, avant de filer à l’AS Saint-Priest. Cela implique de grimper dans un bus pour aller s’entraîner après l’école, rentrer fatigué le soir pour faire ses devoirs et repartir tôt le matin sur une nouvelle journée-marathon. Pourtant Bouna s’accroche, toujours soutenu par une famille soudée et attentionnée. «, décrivait Bouna Sarr, seul garçon au milieu de trois sœurs, pouren 2018."Je prie pour toi tous les jours. [...] Un jour ou l’autre, ils reconnaîtront ton talent et ta capacité à contribuer à ce club. Ce n’est qu’une question de temps, continue à bosser ! Réfugie-toi dans le travail, sois patient". » Le papa, sénégalais d’origine, reste aussi «» , selon Philippe Vidon, son entraîneur en U17 Nationaux à Saint-Priest. «» Une figure paternelle impliquée au point de lui donner de bonnes grosses corrections quand c’est nécessaire. D’ailleurs, une rouste est restée dans les annales, quand Bouna, alors élève de sixième, s'est fait virer une journée du collège après s’être battu avec un camarade de classe. Et c’est en plein milieu d’une partie de ballon au quartier que la torgnole est tombée, devant des potes restés bouche bée. «, en rigole aujourd’hui Novillo.Après les claques, les déclics. Bourré de motivation, Bouna Sarr se reprend en main avec la rage du recalé. «, reconnaît Vidon.» C’est avec cette énergie que l’ailier de poche arrive à revenir à la surface et s’offrir une seconde chance début 2009. «, retrace Ricardo Manquant, son conseiller de l’époque.» Deux stages plus tard, le club à la Croix de Lorraine lui ouvre donc les portes de son centre de formation. Pourtant, malgré l’euphorie initiale, il lui faut peu de temps pour retomber dans ses travers. Au milieu des éloges sur ses qualités techniques pures, Olivier Perrin est catégorique : le joueur pêchait par son «» . «, confie celui qui entraînait alors les U19.» D’où l’ultimatum posé par le directeur Schaeffer. «, continue Perrin.Surtout, Bouna Sarr arrive à raccrocher les wagons au bon moment, puisqu'il est alors intégré dans une génération dorée pour les Lorrains. Avec Yeni Ngbakoto, Gaëtan Bussmann ou encore Kalidou Koulibaly, ce sont ces minots qui en 2012 sont appelés pour reconstruire un club tombé en National. De plus, il se débarrasse de la comparaison avec un certain Sadio Mané, parti à l’été à Salzbourg. Dominique Bijotat, le coach qui a lancé ces deux hommes en Ligue 2, affirme que «» , même si «» . Avec Albert Cartier, il deviendra progressivement une valeur sûre de l’effectif grenat, participant à deux montées consécutives pour découvrir la Ligue 1 en 2014. Qu’importe s’il fallait le piloter à distance. «, sourit Cartier.» Preuve que les leçons sont difficiles à intégrer pour Bouna, sans que cela soit pour autant rédhibitoire.Le 1mai 2015 à Saint-Symphorien, Bouna Sarr virevolte sur son aile droite et fait tourner la tête de Marcelo Bielsa. Car en plus d’une victoire 2-0, les Marseillais repartent de Lorraine avec un coup de cœur. «"qu’est-ce que tu en penses de recruter Bouna Sarr ?", se rappelle Franck Passi.» Un coup de bigo à son homologue Albert Cartier plus tard, l’adjoint dudonne son aval. Bouna Sarr ne jouera que 25 minutes sous les ordres du coach argentin, partant avec fracas à la fin de l’été. Pas de quoi troubler la recrue olympienne. «» , observe Passi. Cinq ans plus tard, Bouna est aujourd’hui le doyen du vestiaire phocéen, si on considère les escapades anglaises de Steve Mandanda, Flo Thauvin et Dimitri Payet.Cependant, tout n’a pas été fluide. En sortie de banc, ses débuts sont timides, et il se heurte à l’intransigeance du public du Vélodrome, qui fait de lui un de ses boucs émissaires. Cette fois, ce n’est pas un manque d’effort défensif qui lui est reproché, mais des faits de jeu qui posent question sur sa capacité à se mettre au niveau d’un club comme l’OM. Un match cristallise tout ça : le Clásico d’octobre 2017 que Marseille pense avoir en main et qui lui échappe à cause d’Edinson Cavani et de Bouna Sarr. Ce dernier rate la balle du 3-1 et concède dans la foulée un dernier coup franc fatal dans le temps additionnel. La clim’ est installée et la machine à satire branchée. «, confessait-il.» Cette fois, ce seront une «» du tonton Pat’ Évra, lui «[s’][sa]» , l’éternel soutien de sa famille, l’intérêt de clubs comme Leicester et la confiance accordée par Franck Passi puis Rudi Garcia, qui lui permettront de trouver une régularité que certains n’en finissaient plus d’attendre. «, note Albert Cartier.Bouna a même fait plus que forcer le destin. Il a été jusqu’à exploser un paradoxe en s’imposant à un poste de latéral où personne ne l’aurait imaginé quelques années plus tôt. Un repositionnement qui a d’abord été une surprise de taille pour l’intéressé lui-même : «» De son propre aveu, cette perspective «» Bouna, qui décide tout de même de «» .Une réaction qui illustre désormais la maturité prise par le joueur. Et puis, après l’entraînement, vient le match, le vrai. La première est délicate. «» , confie Franck Passi. Qu’importe, le coach croit dur comme fer aux capacités de son poulain : «» Bien lui en a pris. De fil en aiguille, Bouna s’impose sur le côté droit de la défense marseillaise. Dans le fond, ce nouveau poste fait sourire ses formateurs. «, se marre Philippe Vidon.» Aujourd’hui, c’est justement grâce à cette mutation que son nom a été cité pour intégrer l’équipe de France, à un poste où «» , selon son pote Novillo. Qui de son passif de nonchalant notoire ou de la frilosité du sélectionneur Didier Deschamps à intégrer des nouvelles têtes lui font aujourd’hui défaut pour avoir à 28 ans un avenir en Bleu ? En tout cas, Bouna Sarr semble avoir définitivement mesuré les exigences de son monde : «» Bouna suerte.