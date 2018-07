Boumnijel : « C’est vraiment dommage pour la Tunisie »

Lundi soir, la Tunisie s’est inclinée lors du temps additionnel face à l’Angleterre, sur un but de l’inévitable Harry Kane (1-2). Ali Boumnijel, l’ancien gardien de but des Aigles de Carthage (42 sélections), de Gueugnon, Bastia et du Club africain ne remet pas en cause la victoire des Britanniques. Mais c’est le scénario qui lui reste un peu en travers de la gorge...

2.76k

« Les coups de pied arrêtés, cela demande de la concentration, de la rigueur. Et cela nous coûte un point... »



« L’équipe a été réorganisée derrière, les Anglais ont été un peu moins dangereux. Mais globalement, la Tunisie a passé beaucoup de temps à défendre. »

« Les binationaux sont arrivés dans le groupe en mars. Je ne remets pas en cause leurs qualités, mais le timing... »

Propos recueillis par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le succès de l’Angleterre est logique. C’est elle qui a eu le plus d’occasions, qui a eu le plus souvent la maîtrise du jeu. Ce qui m’a vraiment déçu, c’est que la Tunisie encaisse le second but lors du temps additionnel, sur un corner. Un corner évitable, d’ailleurs : je n’ai pas compris pourquoi Ben Amor n’a pas dégagé loin devant alors qu’il en avait la possibilité. Non, il a préféré faire autre chose, et il a concédé ce corner. C’est vraiment dommage de laisser échapper un point de cette façon. Les coups de pied arrêtés, cela demande de la concentration, de la rigueur. Et cela nous coûte un point...Oui. C’était incroyable. Au bout d’un quart d’heure, elle aurait pu être menée 3-0. Heureusement pour elle, elle n’avait qu’un but de retard. Je ne m’explique pas pourquoi les Tunisiens étaient aussi empruntés. Etait-ce l’émotion de disputer un match de Coupe du monde ? Ils étaient étouffés, déboussolés. Il y a une occasion anglaise où Ali Maâloul, dans les six mètres, cherche à relancer, comme s’il disputait un simple match amical ! Heureusement qu’Hassen, derrière, fait le boulot.C’est vrai. L’égalisation de Sassi sur penalty a sans doute perturbé les Anglais. On sentait des Aigles plus à l’aise avec le ballon, plus audacieux. J’ai bien aimé cette période. Le coup dur, c’est la sortie d’Hassen sur blessure. La Tunisie comptait déjà pas mal de blessés ou de joueurs pas encore à 100 %. Ben Mustapha, qui a remplacé Hassen, a été très bon aussi. En deuxième période, ce n’était pas mal non plus. L’équipe a été réorganisée derrière, les Anglais ont été un peu moins dangereux. Mais globalement, la Tunisie a passé beaucoup de temps à défendre.Bien sûr ! La Tunisie a souvent préféré évoluer en passes courtes. Mais avait-on les joueurs pour chercher la profondeur ? Pas dans le onze de départ, en tout cas. Fakhreddine Ben Youssef, qui a beaucoup travaillé défensivement, n’a pas ce profil.Cela me semble inévitable. Défensivement, le côté gauche a été défaillant. Il faudra aussi peut-être envisager des changements devant. De toute manière, la Tunisie n’a plus guère le choix. Il faudra faire un résultat. Sinon... Il faut y croire. Le style de jeu des Diables rouges correspond peut-être davantage à celui des Aigles. En revanche, il y a quelque chose qui n’a pas forcément été bien géré.C’est le cas des binationaux. Quatreont rejoint le groupe en mars ; je pense que cela aurait dû être fait plus tôt. Car ils sont arrivés dans un groupe tardivement, et avant un grand tournoi. La cohésion est très importante. Il faut apprendre à se connaître, à vivre ensemble. Je ne remets pas en cause la qualité des joueurs, qui évoluent tous en Europe et qui peuvent apporter quelque chose, mais le timing...