Boulaye Dia, l'homme qui électrise la France

Tournoi de quartiers et panne en Renault 21

« Notre père ne tenait pas plus que cela à cet essai, on l’a un peu forcé. Sur la route, le moteur a lâché, il a eu les nerfs et a fait demi-tour. Boulaye était dégoûté. »

Intérim, usine et essai au pays de Galles

« Je suis devenu électricien parce qu’un frère m’a initié. J’aimais bien les chantiers, surtout les rénovations de vieux bâtiments, même si l’hiver, c’était dur. »

Adieu l'usine, bonjour la machine

« Le signer pour trois ans, c’était le libérer d’un poids, le sortir de l’usine et en faire un footballeur à plein temps. »

Garde-robe, compteur électrique et Sadio Mané

« Je suis toujours à l’affût des nouveautés. Je me prends trop pour un styliste. Ce que je préfère, c’est les baskets. J’adore ça. »

Par Adrien Hémard

Tous propos recueillis par AH

Photos : IconSport et famille Dia





Été 2018. Boulaye Dia est de retour à la maison. Depuis sa signature au Stade de Reims quelques jours plus tôt, c’est la première fois qu’il remet les pieds à Oyonnax. Il est encore trop tôt pour que celui qui n’est alors qu’un joueur de la réserve rémoise oublie d'où il vient. La preuve : il rend visite à ses ex-copains de travail de GMC, usine de fabrication et négoce de matières plastiques, qu’il a quittée un an plus tôt., raconte Guy Herbain, qui a également été son entraîneur au Plastics Vallée FC (le club d'Oyonnax). Alerté par son épouse que quelqu’un veut le voir, Guy monte dans son bureau :"Boss, j’ai fait le con.""Tu avais raison, j’aurais dû partir d’ici plus tôt."Il faut dire que Boulaye Dia a pris son temps avant de quitter sa vallée industrielle d’Oyonnax. Quatrième d’une fratrie d’origine sénégalaise, il n’était pas non plus pressé de démarrer le foot., rappelle l’aîné, Harouna. Jusqu’à ce qu’un tournoi de quartier à 5 change la donne., rejoue Harouna. Un dirigeant du Plastics Vallée FC, club phare de la ville, monte négocier avec les parents dès le coup de sifflet final. Les ados Harouna et Abou signent leur première licence, le jeune Boulaye les suivra quelque temps plus tard.: "Arrête, c’est faux ce que tu dis. Toi, t’es nul.", se marre Harouna. Abou ajoute :"Vous allez voir, s’il y en a un qui réussit, ce sera moi."(Rires.)Peut-être plus talentueux que lui à la base, les grands frères de Boulaye n’ont jamais atteint le monde professionnel. Du gâchis pour certains, mais une source de motivation pour le Rémois., restitue Boulaye Dia.Cette famille ultra soudée, c’est la force de l’attaquant., ajoute Abou Dia. Et du soutien, le numéro 11 rémois en a eu besoin. Car s’il a mis du temps à quitter Oyonnax, ce n’est pas faute d’avoir essayé. À 12 ans, il tente le coup direction Saint-Étienne. C’était compter sans la Renault 21 paternelle., se souvient Harouna., relativise le buteur. Trois ans plus tard, rebelote : après plusieurs essais concluants à l’Olympique lyonnais, une radio au poignet prédit que Boulaye Dia restera gringalet. Neuf ans plus tard, le tas de muscles d’un mètre quatre-vingt en rigole :À défaut d’un club pro, il rejoint alors le pôle espoir de Jura Sud à 20 km de chez lui. Après trois saisons en U15 puis U17 Nationaux, Dia plie déjà bagage et rentre à Oyonnax., justifie-t-il. Le gamin de 17 ans tape vite dans l’œil du coach Mile Dukic :Mais ce choix sportif se transforme en choix de vie quand, un an plus tard, son père ne peut plus travailler. Avec son bac pro d’électricien en poche, Boulaye Dia se charge de nourrir ce qu’il reste de la famille à Oyonnax, les grands frères étant partis mener leur vie, notamment Harouna :La vie de Boulaye Dia s’articule alors entre petits boulots et entraînements.Mais faute d’un emploi fixe, il quitte vite le secteur :À ce moment-là, le foot devient secondaire, alors que son mentor Mile Dukic a quitté le Plastics Vallée FC. Après un essai foireux à Wrexham au pays de Galles, le buteur est même à deux doigts de raccrocher les crampons. C’est là que Guy Herbain pousse sa gueulante :Le patron de GMC et entraîneur-adjoint du Plastics Vallée FC lui offre un CDD et le relance dans le foot.À l’usine, Boulaye est un, selon Marie Herbain, responsable administrative et épouse de Guy., rétorque son mari, qui parle plus de ballon que de travail à sa machine., ajoute Marie. Après des fins de journée à 17h30 maximum, Boulaye Dia file aux entraînements, le sourire retrouvé.Aussi investi sur le terrain qu’à l’usine, Boulaye vient de rattraper le train pour le monde pro, et passe de nouveau par Jura Sud en N2.Après une belle saison au PVFC, Boulaye Dia cède aux avances de Jura Sud et du coach Pascal Moulin à l'été 2017 :Hasard ou pas, Dia saute le pas lorsque Mile Dukic arrive aussi au club, à la tête de l’équipe B., minimise l’ancien mentor. En une semaine, Dia convainc le club de faire une chose inédite : lui offrir un contrat fédéral de trois ans., explique Moulin.Une marque de confiance appréciée par le joueur, qui se libère sur le terrain :Le déclic vient d’avoir lieu. Les buts s’empilent.Si bien que début 2018, le téléphone ne cesse de sonner., assure Boulaye, qui refile alors les coordonnés de ses frangins pour garder la tête au terrain. Il prend un agent après un entretien d’embauche au McDo, et continue de flamber en N2. Une nouvelle fois, Lyon, venu le superviser, passe à côté., se marre Dia. Saint-Étienne snobe le joueur, tandis que Dominique Arribagé, envoyé par Toulouse, se tape six heures de route pour... ne pas voir Dia jouer. Finalement, c’est Reims qui emporte la mise. Mathieu Lacour, DG du club, raconte :"Il faut foncer dessus, tout de suite."Dia explique au club qu’il veut finir la saison tranquille, qu’il faudra attendre juin pour discuter :Tout comme le discours du club, qui le destine d'abord à la réserve.La suite est plus connue : Dia s’impose dans le groupe pro en quelques semaines, à la grande surprise de David Guion., décortique le coach. Du genre besogneux, Dia s’inspire du professionnalisme de Yunis Abdelhamid et bouscule la hiérarchie., apprécie Guion, qui en fait un homme-clé. À peine deux ans plus tard, Dia est même devenu le meilleur buteur rémois en L1 au XXIsiècle., éclaire Pascal Moulin. Le grand frère Harouna ajoute :"Je le savais", résume Mile Dukic. Comme tous, l’ancien coach ne tarit pas d’éloges sur Boulaye Dia, qui a tout du coéquipier parfait. Le genre de type qui emploie plus souvent « on » que « je » , discret, mais drôle, toujours souriant, leader technique et hyper professionnel. Et tout meilleur buteur de L1 qu’il est, un gars qui ne se prend pas au sérieux, notamment grâce à ses frères., explique Harouna., glisse Abou. À Jura Sud, son ancien coéquipier Laurent Grampeix a gardé le contact avec celui qu’il(Rires.)Hors du foot, Dia est tout aussi simple que dans le vestiaire. À 24 ans, il a les loisirs de sa génération : jeux vidéo et NBA en tête, même s’il délaisse sa manette depuis le premier confinement. Croyant, il partage sa foi avec certains coéquipiers. Le buteur ne refuse jamais non plus une virée en ville entre potes. L’occasion de dégainer son appareil photo, et de lécher quelques vitrines sans faire de folie :Récemment, c’est un nouveau maillot qu’il a ajouté à sa garde-robe : celui du Sénégal. Trois matchs, et déjà une titularisation pour Dia :Passer de la R2 franc-comtoise à un statut de coéquipier de Sadio Mané en quatre ans, c’est la vie que Boulaye Dia a décidé de mener. Et il semble n’avoir aucune limite, d’après tous ceux qui l’ont côtoyé., rigole l’intéressé.Frédéric Guerra, son agent, ajoute :Comme son choix de rester à Reims l’été dernier, pour confirmer cette saison en Champagne. Choix qu’il devrait réitérer en janvier puisqu'il affirmeUn départ inéluctable pour continuer cette progression, mais qui ne se fera pas à n’importe quel prix :annonce Mathieu Lacour. Des sommes folles comparées à son salaire d’ouvrier, mais qui n’ont aucune influence sur le buteur, assure Harouna :