Bougé par Lecce, Milan perd encore du terrain

Lecce (4-3-3) : Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (Gallo, 62e) - Blin, Hjulmand, Gonzalez (Maleh, 62e) - Strefezza (Oudin, 89e), Colombo (Persson, 72e), Di Francesco (Banda, 72e). Entraîneur : Marco Baroni.



Milan (4-2-3-1) : Tătărușanu - Hernández (Dest, 46e), Tomoti, Kalulu, Calabria (Kjær, 86e) - Pobega (Vranckx, 86e), Bennacer - Leão, Díaz (Origi, 69e), Saelemaekers (Messias, 46e) - Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.

Freine le Milan comme Samuel, Samuel Umtiti.Lecce a tenu la dragée haute au Milan ce samedi au Stadio Via del Mare, enchaînant ainsi un sixième match sans défaite en Serie A (2-2). L'arrière-gardea pris l'eau de toutes parts, et la mauvaise relance de Pierre Kalulu a été immédiatement punie lorsque Federico Di Francesco a centré pour Alexis Blin et que Theo Hernandez a marqué contre son camp en voulant intervenir. Véritable poison, Di Francesco a mis le côté gauche de la défense milanaise au supplice et flirté deux fois avec le montant (5, 14). C'est encore lui qui a dévoré l'espace et offert une balle de but à Valentin Gendrey, dont la tête a filé à côté (26). Le promu a fini par accentuer son avance avec un coup de casque imparable de Federico Baschirotto, bien trouvé par Morten Hjulmand entre Kalulu et HernandezDécisif sur la frappe de Tommaso Pobega (10), Wladimiro Falcone a sorti une nouvelle parade sur un tir rasant d'Olivier Giroud (58). Le portiers'est toutefois fait surprendre au premier poteau par la tentative de Rafael Leão. Davide Calabria a permis au champion de recoller de la tête, sur une remise intelligente de Giroud, et de croire à la victoire. En vain, et la défense s'est encore fait une belle frayeur lorsque Tătărușanu a raté sa sortie et quasiment poussé Fikayo Tomori à marquer dans ses propres filets (83). Milan doit se contenter d'un point, et laisse le Napoli s'envoler.Au moins, lespourront éviter la saison blanche mercredi avec la Supercoupe d'Italie.