Bouchon devant, le BATE n'enchaîne pas

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Direction la Biélorussie, pour le point dominical hebdomadaire.Poursuivant son bonhomme de chemin, la Vysshaya Liga a livré quelques surprises ce week-end. Le petit nombre de buts global n'en est pas une, lui : habitués depuis le début du championnat à rester immobiles, les filets n'ont tremblé qu'à treize reprises en huit rencontres. Les plus prolifiques ont été Isloch Minsk-Slavia Mozyr (2-1 ; buts d'Dzmitryj Kamaroŭski sur penalty et de Nikolai Yanush sur une passe décisive de son partenaire contre un de Francis Narh) et surtout Chakhtior Soligorsk-Sloutsk (1-2) qui a permis au FKS de prendre les devants . Derrière le nouveau leader, l'ancien du Torpedo Jodzina (même nombre de points) a accroché un résultat vierge sur la pelouse d'un BATE Borisov qui a loupé un penalty par Pavel Nekhaychik juste avant la pause et qui ne parvient pas à enchaîner (huitième).Vitebsk, lui aussi en haut du tableau avec dix unités au compteur, a eu besoin d'un penalty d'Ion Nicolăescu en toute fin de partie pour venir à bout d'un Dinamo Brest réduit à neuf (expulsions de Kiki Gabi et de Yevgen Khacheridi). C'est tout ? Loin de là : la lanterne rouge de Belshina s'est fait rejoindre dans le temps additionnel par l'avant-dernier Smolevitchi (un penalty partout, Sergey Glebko et Yevgeni Barsukov) alors qu'elle pensait tenir son premier succès de la saison, le Dinamo Minsk s'est donné un peu d'air en battant patiemment le mal placé Neman Grodno (2-0, pions de Miha Goropevšek et de Yevgeniy Shikavka) et Gorodeïa a poursuivi son bon redressement (quatrième) en allant s'imposer sur la pelouse de l'Energetik-BDU Minsk grâce à Andrei Sorokin. Enfin, le Rukh Brest a dominé Minsk sur le plus petit des scores (caramel de Pavel Sedko) dans un duel de ventre mou.À la semaine prochaine !