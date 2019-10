Soumaré, plus qu’un petit ourson

Propulsé titulaire à la suite du départ de Thiago Mendes à Lyon et de la blessure de Xeka, Boubakary Soumaré est devenu l’un des pions essentiels du LOSC cette saison. De nouveau excellent contre Valence, il est aussi, à 20 ans, le produit qui devrait se vendre le plus cher l’été prochain aux côtés de Victor Osimhen. Une surprise ? Tout sauf ça.

Lille Bordeaux Ligue 1 Diffusion sur

« Il a un petit côté Yaya Touré dans son profil »

Par Maxime Brigand

Propos de François Rodrigues recueillis par MB.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est l’histoire du type dont tout le monde affirme : «» À commencer par Gérard Lopez, le président du LOSC, qui se lâchait cette semaine dans les colonnes deau sujet d’un joueur qu’il considère tout simplement comme «» . Extrait : «(...)» Le patron avait en effet prévenu qu’il fallait surveiller Boubakary Soumaré et il n’était pas le seul. Dans certains bureaux, le cas du natif de Noisy-le-Sec, qui a ensuite grandi dans le quartier Saint-Blaise (Paris 20), était même devenu un sujet de crispation, notamment dans ceux du PSG, à qui Soumaré a mis un beau râteau il y a maintenant plus de deux ans. C’était en 2017, et le gamin avait ses raisons. Qu’on se le dise, au PSG, tout le monde connaissait les qualités d’un joueur puissant et explosif balle au pied, physiquement gâté par la nature, mais qui a préféré filer, «» .Voilà ce qu’explique François Rodrigues, l’un de ses anciens formateurs à Paris, aujourd’hui devenu directeur technique du centre de formation du Havre : «» Personne ne sait ce qu’il se serait passé, mais Rodrigues a la certitude que Soumaré aurait pu intégrer l’effectif pro du PSG. Reste qu’à l’été 2017, après plusieurs semaines de négociations, Luis Campos, le responsable du recrutement nordiste, réussit à mettre le grappin sur la promesse. Pour la suite que l’on connaît : à 20 ans, et après deux saisons d’apprentissage (huit titularisations, 1053 minutes cumulées sur le terrain), Boubakary Soumaré a progressivement attrapé une partie des clés de l’animation lilloise. Une autre histoire de patience.Car avant d’en arriver là, le bonhomme a aussi dû bouffer de la banquette dans le Nord. La faute à un «» et à quelques mois nécessaire pour «» selon Galtier. Puis, il y aura eu une blessure de Xeka au printemps dernier, un match référence au Groupama Stadium face à l’OL (2-2) et ce début de saison, où Soumaré brille par sa capacité à faire avancer le jeu, à jouer en permanence de l’avant, à déformer les blocs adverses et à construire des espaces sur quelques mètres. S’il se déplace aux quatre coins du terrain, Boubakary Soumaré ne le fait jamais pour rien : son objectif est toujours de fluidifier l’ensemble. Chacune de ses transmissions a un intérêt pour le collectif et son match contre Valence, mercredi soir, l’a une nouvelle fois prouvé, même si Benjamin André a été offensivement le plus en vue. Cela ne doit pas éclipser l’excellente copie de Soumaré, qui a remporté tous ses duels, tenté plus de 50% de ses passes vers l’avant (dix-sept ont été réussies dans le dernier tiers adverse) et a été à la création de deux occasions du LOSC.Simple dans son jeu, l’international espoirs, qui a malgré tout connu un début de saison compliqué avant de pleinement profiter de l'absence de Xeka, est à la base de la majorité des circuits préférentiels du jeu de transition voulu par Galtier, sait doser ses portées de balle, dribbler (il est le troisième meilleur dribbleur de l’effectif) et donne de la vitesse à la construction des actions lilloises. Petit point à ajuster : son apport offensif, lui qui n’a toujours pas frappé au but en Ligue 1 et tourne avec une petite moyenne de 0,4 passe-clé/match. «, ajuste Rodrigues.» Difficile de trouver mieux comme comparaison. Galtier, lui, fait même monter la sauce : «» Et le LOSC le sait. C’est d’ailleurs pour ça que le club l’a blindé, qu’il a refusé trois belles offres cet été et l’a fait prolonger jusqu’en 2022, sans le crier sur tous les toits et sans non plus balancer son joueur sous les projecteurs. Depuis son arrivée, Boubakary Soumaré n’a d’ailleurs toujours pas vu la couleur d’une conférence de presse et a même réussi à étirer ses talents de dribbleur jusqu’à la zone mixte. Il se dit qu’il préfère vivre son métier en silence. Aujourd’hui, Soumaré est pourtant déjà plus qu’un murmure : on appelle ça un pion indispensable.