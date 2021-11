Botafogo de retour en Serie A brésilienne

ABC

Botafogo, un des clubs phares de Rio de Janeiro, a assuré sa remontée dans l'élite du football brésilien.Après une saison dans l'enfer de la deuxième division, l's'est défait non sans mal d'Operario, dans un stade Nilton Santos plein à craquer pour l'occasion. Menés au score après avoir concédé un but à l'heure de jeu, les Noir et Blanc ont retourné la situation dans le dernier quart d'heure avec une égalisation de Castro, et le but de la délivrance par Rafael Navarro.En tête de la Serie B avec huit points d'avance sur le cinquième et premier non promu, Avai, Botagofo a verrouillé sa place dans les quatre premiers avec 66 unités au compteur, et seulement deux matchs à jouer. Bota devrait être suivi par Coritiba, un autre club très populaire au Brésil, deuxième avec 64 points. Un match nul ce week-end suffirait auxpour accéder de nouveau à l'étage supérieur.Bon retour dans l'élite !