Bordeaux se réveille de manière spectaculaire contre Strasbourg

Bordeaux (4-2-3-1) : Poussin - Pembélé (Gregersen, 86e), Mexer, Medioub, Mangas - Lacoux (Kwateng, 68e), Fransérgio - Elis (Bakwa, 90e), Adli, Oudin (Dilrosun, 68e) - Hwang (Maja, 90e). Entraîneur : Vladimir Petković.



Strasbourg (3-5-2) : Sels - Perrin (Waris, 77e), Nyamsi, Sissoko - Guilbert (Caci, 63e), Thomasson, Prcić (Kandil, 64e), Aholou (Djiku, 46e), Liénard (Fila, 63e) - Ajorque, Gameiro. Entraîneur : Julien Stéphan.

Non, Bordeaux n'est pas mort.Au fond du trou ces dernières semaines et considérés comme presque condamnés, les Girondins ont sorti la tête de l'eau dans une rencontre spectaculaire contre Strasbourg (4-3) lors de laquelle Hwang s'est distingué en signant un triplé.Malgré la période de doute et la claque reçue à Rennes le week-end dernier, la bande de Petković a vécu une première période quasiment rêvée devant quelques milliers de fidèles. La bonne entame des Girondins, portés par le précieux Adli, a été récompensée par trois pions. Hwang a d’abord profité d’une erreur de Nyamsi pour lancer les hostilitésavant que son copain Elis ne l’imite quatre minutes plus tard. L’attaquant hondurieun a signé une huitième réalisation (en 14 apparitions) d’une frappe croisée après une nouvelle passe décisive de l’inspiré Oudin. Un départ cauchemardesque pour le Racing, dont les défenseurs n’ont pu qu’admirer le bijou de Hwang, auteur d’un doublé d’un sublime tir enroulé des 20 mètresOui, mais rien n'est jamais simple pour Bordeaux cette saison et c'est Gameiro qui s'est chargé de le rappeler avant la pause en se montrant plus prompt que Mexer pour reprendre le ballon et faire trembler les filets de Poussin, titulaire en l'absence de Costil). L'écart pourtant confortable au tableau d'affichage s'est encore réduit à l'heure de jeu, avec un nouveau but de l'ancien Parisien, qui s'est offert un doublé en deux temps après une perte de balle d'Adli et une sortie de Poussin. De quoi donner les chocottes aux supporters bordelais, qui ont vu l'arrière-garde strasbourgeoise patauger et Sels priver Mangas du 4-2. Avant de souffler un bon coup en voyant l'arbitre signaler une position de hors-jeu sur le but égalisateur de Waris. Puis de se frotter les mains définitivement à l'entrée du temps additionnel, le moment choisi par Hwang pour s'offrir un triplé. Ce qui a rendu anecdotique le clou du spectacle de Waris en toute fin de match, Strasbourg ne réalisant pas une remontée folle et Bordeaux s'extirpant de la zone rouge.Un match de Bordeaux cette saison, c'est spectacle garanti.