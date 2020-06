Bordeaux se rassemble

Ce samedi après-midi, les supporters des Girondins se rassembleront devant la mairie de Bordeaux pour réclamer « un remaniement de l'équipe opérationnelle à la tête du club » . On fait le point.

Les anciens joueurs solidaires

Les politiques aussi

« Accord tacite » avec la préfecture

Le 18 juin dernier, les Utramarines lançaient un appel . Non pas sur les ondes ringardes de la BBC, mais sur leurs réseaux sociaux. Le principal groupe de supporters bordelais donne rendez-vous ce 27 juin, entre 16h et 18h, sur le parvis de la mairie, pour pousser, comme l'indique leur tract., précise Florian Brunet, porte-parole du groupe. Concrètement, les départs de Frédéric Longuépée, PDG des Girondins, et Antony Thiodet, son directeur stratégie commerciale stade et réseaux, sont réclamés.Comme l'exige l'époque, un hashtag imaginé spécialement pour l'occasion accompagne l'appel au rassemblement. Un #NousLesGirondins qui s'est répandu sur la toile aussi vite qu'un Estrosi dégainant ses meilleurs pas de danse. Ou presque. Très vite, les supporters placent le mot-dièse en haut des tendances Twitter, en se photographiant avec une pancarte ornée du mot de ralliement. L'affaire prend tellement bien, que de glorieux anciens du club se prennent au jeu. Gernot Rohr, Michel Pavon, Benoît Trémoulinas, Didier Tholot, Johan Micoud, Frédéric Roux, Christophe Dugarry, Philippe Fargeon, Philippe Lucas, Ludovic Obraniak, François Grenet, Malcom, Julien Faubert, Alain Giresse, Pauleta, Jean-Claude Darcheville, Lilian Laslandes et bien d'autres prennent la pause. Dans le même temps, Marc Planus sort de sa réserve médiatique. Aux webcams de Sud-Ouest et Gold FM , le champion de France 2009 déclare ne plus reconnaître son club.Évidemment, il se déclare solidaire de l'action des Ultramarines.Ce changement de direction à la tête des Girondins de Bordeaux n'est pas seulement souhaité par la grande majorité des supporters et bon nombre d'anciens joueurs. Il l'est également par les politiques, en pleine campagne pour les municipales. Lors d'un débat organisé le 25 juin par France 3 Nouvelle-Aquitaine avec les trois candidats encore en lice, Philippe Poutou (NPA) déclarait :Pierre Hurmic, le candidat écologiste :Quant à Nicolas Florian, candidat à sa réélection, il confirme vouloir absolument rencontrer les propriétaires américains du club :Belle unanimité.Du côté des Ultramarines, on assure tout mettre en œuvre pour que le rassemblement se déroule dans la meilleure ambiance possible. Via un communiqué , ils font savoir qu'ils ne souhaitent ni bloquer la circulation, ni que l'affaire se transforme en apéro géant, qu'aucune dégradation ne sera tolérée, et que la place Pey Berland sera ensuite nettoyée par leur soin. Ils nous ont également fait savoir qu'ils avaient unavec la préfecture, pour que l’événement, bien que non déclaré, ne soit pas interdit. Ils demandent enfin à chacun d'adopterface à la menace sanitaire actuelle. Dans un des leaks mis en ligne par les Ultramarines mi-mai , on entendait Antony Thiodet déclarer qu'à Bordeaux, il n'y a qu'unede supporters en colère. L'homme estimait même. Ils risquent d'être un peu plus nombreux, cet après-midi.