Bordeaux retrouve le sourire à Strasbourg

Strasbourg (4-2-3-1) : Kawashima - Lala (Carole,79e) , Simakan, Djiku, Caci - Aholou (Liénard, 71e), Sissoko - Bellegarde (Diallo, 57e), Thomasson (Waris, 79e), Chahiri (Zohi, 57e) - Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Benito, Pablo, Baysse, Sabaly (Kwateng, 89e) - Basic, Otavio - Zerkane (Adli, 75e), Ben Arfa (De Préville, 75e), Hwang (Briand, 67e) - Oudin. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Les Girondins d’hors-jeu.Bordeaux a beau avoir fait trembler les filets à 5 reprises face à Strasbourg au Stade de la Meinau, les hommes de Jean-Louis Gasset devront se contenter d’un succès 2-0, en raison de trois buts refusés pour hors-jeu. Et vu la forme actuelle des Girondins, ils se contenteront largement de ce score.Ce sont pourtant les Strasbourgeois, portés par leur série de 4 matchs consécutifs sans défaite, qui se montrent les premiers dangereux. Mais Ludovic Ajorque n’obtient pas de penalty malgré la grosse charge de Paul Baysse dans son dos (10), tandis que Simakan (20) et Thomasson (33) se heurtent aux réflexes de Benoit Costil. Des réflexes que son homologue Eiji Kawashima ne montre pas, préférant se reposer sur le drapeau de l’arbitre assistant qui se lève tardivement pour retirer le sourire de Basic (32) et de Hwang (34). En revanche, personne n’aidera le portier du Racing lorsque Pablo profite d’un amour de coup franc de Hatem Ben Arfa pour devancer sa sortie et inscrire d’une jolie tête lobée son premier but de la saisonLa deuxième période est du même acabit. Avec un Mehdi Zerkane qui se voit refuser un but pour hors-jeu (47). Un Hatem Ben Arfa qui régale dans l’entre-jeu et qui fait vivre un cauchemar aux défenseurs strasbourgeois. Et un Brésilien qui claque son premier but de la saison. En l'occurrence Otavio qui rappelle que plat du pied = sécurité en reprenant un centre de Rémi Oudin. Avec cette victoire, Bordeaux se rapproche de la première partie de tableau, tandis que Strasbourg reste dans le peloton des équipes qui surfent avec la zone rouge.