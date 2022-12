Bordeaux reprend la deuxième place à Sochaux

Bordeaux (4-4-2) : Poussin - Bokele, Gregersen, Barbet, Nsimba - Bakwa, Ignatenko (Johaneko, 90e), Mwanga, Davitashvili (Delaurier-Chaubet, 68e) - Badji (Elis, 78e), Maja (Fransérgio, 68e). Entraîneur :David Guion.

Sochaux (4-4-1-1) : Prévot - Faussurier (Henry, 67e), Aaneba, Agouzoul, Ndour - Mauricio (Do Couto, 57e), Kanouté, Ndiaye, Doumbia (Kalulu, 57e) - Weissbeck - Sissoko (Yatabaré, 67e). Entraîneur : Olivier Guégan.

NDS

Qui va à la chasse...Après avoir été vaincus au Havre ce lundi (1-0), les Girondins se sont repris face à Sochaux quatre jours plus tard (2-1 et récupèrent la deuxième place du classement. Pourtant, ce sont les Lionceaux qui se sont d’abord montrés les plus dangereux. Mais Ibrahim Sissoko a été contrarié par le bon retour de Stian Gregersen (2) et Gaëtan Poussin (3), tout comme Gaëtan Weissbeck par la suite (21). Une fois réveillés, les Aquitains s’en sont remis à Josh Maja pour être à leur tour menaçants. Après avoir buté sur Prévot (15), l’ancien de Sunderland a profité d’une déviation sur un corner pour ouvrir le score. L’électrochoc, enfin. Quelques secondes plus tard, Zuriko Davitashvili s'est joué de Julien Faussurier et a conclu du droit, pour permettre aux siens de faire le break avant la pauseMais voilà, comme lors des premières minutes de la rencontre, les Girondins ont reculé face à des Doubistes largement plus entreprenants. Weissbeck a remisé en retrait de la tête vers Franck Kanouté, qui a fait trembler les filets d’un super extérieur du pied. Amputés d’un Logan Delaurier-Chaubet expulsé juste après son entrée en jeu (74), les Marine et Blanc ont tenu bon face aux derniers assauts sochaliens, jusqu’à la délivrance du coup de sifflet final. Bordeaux est de retour dans les deux premières places. Les Girondins peuvent continuer de rêver d'un retour en Ligue 1.Le week-end prochain, ils auront d'ailleurs droit à un avant-goût de l'élite, avec la réception du Stade Rennais en Coupe de France.