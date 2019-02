Bordeaux règne dans le derby de la Garonne

13

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Palencia, Koundé, Jovanović, Trichard - Otávio, Tchouaméni - Briand, Basic (Adli, 90e), Kamano (De Préville, 76e) - Maja (Cornelius, 67e). Entraîneur : Éric Bédouet.



Toulouse (4-2-3-1) : Reynet - Amian, Diakité (Leya Iseka, 87e), Shoji, Moreira - Cahuzac, Sangaré - Jean (Mubele, 80e), Manu García (Durmaz, 52e), Gradel - Sanogo. Entraîneur : Alain Casanova.

Rien de mieux qu'un derby pour retrouver la santé.Dans l’attente d’une victoire en championnat depuis plus d’un mois, Bordeaux a fait tomber Toulouse à la maison (2-1). Sous le soleil bordelais, les Girondins n’attendent pas le traditionnel round d’observation pour prendre le dessus. Après seulement deux minutes de jeu, Kamano met la pagaille dans une défense toulousaine attentiste et sert parfaitement Basic au deuxième poteau dont la tête piquée ne laisse aucune chance à Reynet (1-0, 2). Le premier pion en Ligue 1 pour le jeune milieu croate, mais pas vraiment le début d’une démonstration des Marines et Blancs. Car en première période, le TFC est l’équipe la plus dangereuse sur le terrain. Gradel envoie d’abord une tête au-dessus (17), puis Sanogo manque deux belles occasions de recoller (22, 26) avant que la tête de Moreira ne fuit le cadre (35).Le scénario est le même après la pause : Bordeaux patine dans le jeu, s'approchant à peine de la cage gardée par Reynet. Et après beaucoup de maladresse dans les trente derniers mètres, le TFC finit par égaliser très logiquement : un coup-franc de Durmaz dans la boîte, une défense bordelaise incapable de dégager la chique et une volée puissante de Cahuzac sous la barre pour faire exploser le parcage toulousain (1-1, 70). Toulouse profite des flèches Durmaz et Mubele, entrées lors du deuxième acte, pour mettre de la vitesse dans son jeu. Et les Bordelais ? Sans être transcendants, ils s'en remettent au taulier Briand pour arracher les trois points. L'ancien Lyonnais profite d'une remise de Basic pour envoyer une belle frappe du gauche dans les filets (2-1, 82). Et si les Violets poussent dans les dernières longueurs de la rencontre pour arracher un nul, les Girondins mettent finalement la main sur le derby de la Garonne avec pas mal de réussite. Les hommes de Bédouet prennent leur distance avec la zone rouge, pendant que Toulouse stagne à la quinzième place.La fin de saison s'annonce longue.