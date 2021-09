Bordeaux rattrape Montpellier par le col

Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Souquet (Sambia, 69e), Esteve, Cozza, Ristic - Ferri (Wahi, 82e), Leroy (Chotard, 69e) - Mollet, Savanier, Mavididi (Makouana, 90e) - Germain (Gioacchini, 83e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Bordeaux (5-3-2) : Costil - Pembélé (Mara, 77e), Kwateng, Mexer, Gregersen, R. Mangas - Onana (Fransergio, 46e), Otávio, Adli (Oudin, 70e) - Hwang (Zerkane, 90e), Dilrosun (Kalu, 46e). Entraîneur : Vladimir Petković.

Soirée pétards à la Mosson.24 tirs, 6 buts, des cris, des rires : il faudra ranger ce Montpellier-Bordeaux parmi les classiques de la catégorie « thriller de Ligue 1 » . Et dans la catégorie « regrets de la saison » , probablement, pour Olivier Dall'Oglio, qui a vu son MHSC mener deux fois au score mercredi soir, puis perdre deux points à cinq minutes de la fin à la suite d'un numéro un brin chanceux, mais bien heureux de Samuel Kalu (3-3). Lancée par un but inscrit en contre par Valère Germain, la soirée a été un enchaînement d'étincelles. Il sera difficile, en effet, d'oublier la mine de Hwang au bout d'une belle sortie de balle et la roquette envoyée dix minutes plus tard par un Jean Onana brillant tout au long de la première période. Un premier acte que Bordeaux a bouclé avec le score entre les doigts.Problème : au retour des vestiaires, Onana a dû céder sa place sur blessure, et les hommes de Petković ont perdu une partie leur maîtrise dans un match de très haut niveau, laissant d'abord Valère Germain s'offrir un doublé de la tête et Florent Mollet reprendre parfaitement un ballon renvoyé par le dos de Fransergio à vingt minutes de la fin. On se disait alors que Montpellier, privé de ses centraux titulaires, allait filer vers une troisième victoire consécutive à domicile et que Téji Savanier pouvait poursuivre son énième chef-d'œuvre sans trop de crainte. C'était compter sans les arrêts héroïques de Costil devant Germain (75), puis Sambia (90+1), et sur la malice de Kalu.Dos à dos, c'est finalement le plus beau point final d'une super rencontre.