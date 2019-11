Bordeaux ramène Nantes à la raison

Dans un match engagé mais peu emballant, Bordeaux retrouve le chemin de la victoire à domicile en écartant des Nantais peu inspirés. Un succès qui porte surtout le sceau de Hwang Ui-jo, le Sud-coréen passeur décisif et buteur.

8

Le son du silence

Hwang-derful

Bordeaux (3-4-3) : Costil - Mexer (Jovanović, 64e), Koscielny, Pablo - Kamano, Otávio, Tchouaméni (Maja, 84e), Benito - De Préville (Bašić, 74e), Briand, Hwang. Entraîneur : Paulo Sousa.



Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Basila, Girotto, Pallois, Moutoussamy - Touré, Abeid (Bamba, 60e) - Blas (Benavente, 70e), Louza, Simon - Youan (Coulibaly, 76e). Entraîneur : Christian Gourcuff.

Et si le problème de ce championnat ultra-serré (quatre points séparent le 3du 14) était qu'il est terriblement grisant : une victoire peut vous propulser à des hauteurs folles, une défaite ne vous condamne que rarement. Ainsi, Nantes avait ce dimanche l'occasion de devenir le dauphin du PSG, malgré deux défaites lors des deux derniers matchs. Un projet qui a été rendu caduc par des Bordelais en chasse-patate. Les Girondins n'avaient pourtant plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis un mois demi et s'offrent donc ce « derby de l'Atlantique » , d'autant plus précieux compte tenu des tensions dans les travées de son stade. Rien d'alarmant pour Nantes, qui reste toujours sur le podium malgré cette série peu glorieuses.Un coup pour Longuépée dans l'eau : voilà ce qu'ont dû se dire les Ultramarines au bout de dix minutes de jeu. Car en dépit de leur grève des encouragements, destinée à pousser la direction à la démission, ce sont paradoxalement les Girondins qui font la meilleure entame dans un Matmut Stadium où seul le parcage visiteur est audible. Aurélien Tchouaméni ouvre le bal suite à un cafouillage, puis Nicolas de Préville profite d'une passe en retrait mollassonne d'Abdoulaye Touré pour obliger Alban Lafont à couvrir sa lucarne. Tout ça dans un silence de cathédrale que les fautes grossières de Tchouaméni et Nicolas Pallois ne peuvent briser. C'est finalement la reprise dévissée du stoppeur barbu -qui retrouvait Bordeaux pour la première fois depuis son départ- qui sonne le réveil nantais et coïncide avec celui du Virage sud (10).Dans la brume des fumigènes, Nantes fait le siège de la cage de Benoît Costil, auquel les Girondins ne peuvent répliquer uniquement par contre. Et si Moses Simon trouve le poteau (32), les locaux arrivent enfin à piquer dans un temps fort ligérien : Hwang Ui-jo remercie à sa manière son club d'avoir floqué les noms des joueurs en coréen et envoie une délicieuse passe de l'extérieur dont se saisit avec efficacité François Kamano. Les Canaris restent muets, malgré une dernière accélération d'Élie Youan repoussée par Costil, alors que Bordeaux a remis le son.Sans coller à l'idéal de jeu de Paulo Sousa , Bordeaux trouve pourtant son rythme. Nicolas De Préville maintient la pression sur coup franc, mais c'est Hwang qui prolonge son bel après-midi d'une frappe enroulée des 20 mètres qui rebondit, touche le poteau et mouche Alban Lafont. Les hommes de Christian Gourcuff sont sonnés, et évitent de peu la correctionnelle lorsque la frappe lumineuse d'Otavio manque d'un rien le cadre ou que Lafont repousse une reprise de Jimmy Briand. Kader Bamba aura beau multiplier les courses dans son couloir, Bordeaux gère sereinement la fin de rencontre et laisse les Nantais à leurs soucis avec leurs propres supporters. C'est chacun son tour.