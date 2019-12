Bordeaux-PSV 1988 : Un contrat sur Tigana ?

Depuis 31 ans, le football français en est convaincu : le PSV Eindhoven, vainqueur de la C1 1988, a éliminé en quarts les Girondins de Bordeaux (1-1, 0-0) en détruisant Jean Tigana au match aller ! Une agression préméditée et exécutée à Lescure le 2 mars 1988 par l’horrible Hans Gillhaus. Et si toute cette histoire de « contrat » n’était en fait qu’une légende urbaine ?

Et Tigana a repris le jeu…

"Aimé Jacquet a du lui demander s’il pouvait être en état de jouer. Avec les soins, il a pensé que ça aurait été. Aimé mettait toujours les joueurs face à leurs responsabilités et Jeannot était un sacré compétiteur!"

Ronald Koeman allume un incendie…

"Avec ses déclarations, Ronad Koeman s'est discrédité auprès du club, de ses coéquipiers et du football en général. Il regrette profondément ses déclarations et fera une déclaration dans laquelle il présentera ses excuses à ses coéquipiers, au PSV et au monde du football en général."

La faute du Real Madrid ?

"Gillhaus ne voulait pas blesser Tigana. C’était vraiment idiot de la part de Ronald, cette stupide interview."

"Gillhaus n’est pas du tout un méchant, qui blesse les gens volontairement. C’est un attaquant, hein ! C’est une situation malheureuse, accidentelle. Gillhaus lui-même en a un peu souffert, il ne souhaitait pas cela. "

Vidéo

47ème minute : Tigana se fait démolir la cheville droite. Seulement carton jaune pour Gilhaus !

54ème minute jusqu’à la 58ème : Interview de Tigana à la mi-temps par Dominique Le Glou.

Par Chérif Ghemmour

Tous propos recueillis par Chérif Ghemmour et Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On joue la 42ème minute d’un match diffusé en direct sur Antenne 2. Jean Tigana se fait durement sécher aux abords du rond central par Hans Gillhaus au niveau de la cheville droite. L’arbitre Dieter Pauly (RFA) sort un carton jaune pour le Néerlandais alors que le capitaine girondin gît au sol, en se tordant de douleur. Il finit la première période en claudiquant. A la fin de la mi-temps, Dominique Le Glou s’enquiert de l’état de Tigana qui sort du vestiaire en boitant : «» «» , lui répond-il en grimaçant… Or, le meneur de jeu bordelais s’en va jouer la deuxième mi-temps ! Le Glou est inquiet et demande des explications à l’entraineur bordelais, Aimé Jacquet, qui lui répond : «» … Au coup d’envoi, l’évidence crève les yeux : Tigana est hors d’état de jouer !Mais il va rester encore 15 minutes, en jouant sur une jambe. Puis il sera remplacé par Eric Péan. Le match se finit sur le score de 1-1. Au match retour à Eindhoven, Tigana, pas à 100%, ne jouera que le dernier quart d’heure du 0-0 qui qualifiera le PSV pour les demies... A ce stade des événements, plusieurs mises au point définitives s’imposent. Beaucoup prétendent que la blessure de Tigana a permis au PSV d’égaliser à 1-1. Faux ! Après le but magnifique de José Touré sur coup franc à la 21ème (1-0), Wim Kieft a marqué à la 40ème (1-1). L’agression de Tigana n’intervenant qu’à la 42ème minute. Qui plus est, à la 38ème, l’arbitre avait refusé un but sur une volée de Van Aerle au motif très contestable que Wim Kieft avait masqué Dominique Dropsy... Autres croyances tenaces : le coach du PSV, Guus Hiddink, a fait entrer Hans Gillhaus à la 11minute à la place de Frank Arnesen pour qu’il aille agresser Jean Tigana, meilleur joueur bordelais. Une fois son horrible forfait accompli à la 42, Hans-le-killer aurait été sorti par son entraineur, satisfait de la neutralisation du stratège girondin. Faux ! Gillhaus est entré en jeu car Arnesen avait été touché au genou au point de filer directement au vestiaire. De plus, Gillhaus a joué le match jusqu’au bout !L’arbitre avait-il bien agi en ne sortant qu’un jaune sur l’attaquant néerlandais ? Réponse en novembre 2019 de Philippe Fargeon, attaquant bordelais, entré à la mi-temps : «« OK, petit. Tu m’as raté, mais moi j’te raterai pas… » Les gars d’Eindhoven n’étaient pas des anges ! Mais le Bordeaux de Jacquet traînait aussi une sacrée réputation de jeu dur et à Lescure les Rohr, Girard ou Thouvenel avaient fait jeu égal en agressivité avec les Bataves… Une interrogation majeure très peu abordée demeure : comment Jean Tigana a-t-il pu reprendre le jeu alors qu’il était parfaitement inapte ? Cette interrogation peut engager la responsabilité d’Aimé Jacquet qui aurait du procéder au changement de joueur dès la reprise…Jean Tigana, qui ne parle jamais aux médias, a décliné poliment au téléphone notre demande courtoise d’entretien en novembre 2019… Ce sont ses deux anciens coéquipiers offensifs qui nous ont donné leur version de l’incident Gillhaus-Tigana. Jean-Marc Ferreri, d’abord : «» Philippe Fargeon, pas plus avancé, émet une autre hypothèse : «» Nous y voilà ! Car c’est à la fin mars 1988 que va vraiment naître «» , deux semaines après l’élimination des Girondins à Eindhoven…C’est dans une interview au magazine, et non pas lors de la conf’ d’après-match à Lescure, comme beaucoup de supporters bordelais le croient encore, que Ronald Koeman a mis le feu aux poudres. Le libéro du PSV s’y lâche en se félicitant du «» (, en néerlandais) de son coéquipier Gillhaus sur Tigana.» Ces propos accablants ont depuis ce jour laissé planer une préméditation ciblée de la part du camp PSV… Or, dès la parution de l’interview de Koeman ,la réaction du club d’Eindhoven est tout sauf approbatrice. Bien au contraire ! Le club condamne aussitôt son joueur à une grosse amende et le suspend carrément pour le match d’Eredivisie du 2 avril 88 contre Haarlem… Le manager général du PSV, Kees Ploegsma, est furax : «Le président de la fédération néerlandaise, Jo van Marle, monte à son tour au créneau : «» . Van Marle annoncera l'ouverture d'une enquête qui pourrait aboutir à des sanctions envers Koeman... En avril 88, Jean Tigana, qui parle encore à la presse, réagit aux déclarations de Koeman : «» . Le président des Girondins de Bordeaux, Claude Bez, évoquera sans trop y croire l’hypothèse d’une disqualification du PSV qui, au Bernabeu, ramène un nul miraculeux contre le Real Madrid en demi-finale aller (1-1).Nouveau rebond ! L’UEFA, qui ne rigole pas, se saisit de l’affaire et convoque Koeman, Hiddink et quatre dirigeants du PSV à Zürich… Et la sanction tombe : trois matchs de suspension en coupes d’Europe pour «» (un des surnoms de Koeman), avec effet immédiat ! La condamnation vise en gros l’apologie de la violence dans le football. Mais après un recours express du PSV, la suspension est ramenée à un seul match et c’est des tribunes qu’un Ronald Koeman au supplice verra ses coéquipiers se qualifier pour la finale en éliminant le Real au Philips Stadion (0-0). En novembre 2019, la version de Hans Gillhaus nous aurait grandement éclairés. Mais, comme Jean Tigana, l’ancien attaquant du PSV ne parle jamais aux medias, malgré nos nombreuses sollicitations… Kees Ploegsma, aujourd’hui retraité, est revenu sur l’affaire Tigana-Gillhaus, qui le met toujours en colère : «Interrogés par nos soins il y a quatre semaines, les témoignages de deux grands anciens du PSV 1988, le gardien Hans Van Breukelen et le milieu Adick Koot, corroborent la version de Kees Ploegsma. Van Breukelen : «» . Adick Koot : «"le tacle violent de Gillhaus nous arrangeait bien".» Son ancien coéquipier Wim Kieft jouera aux Girondins en 1990-1991. Une seule saison… A cause, peut-être, de cette satanée histoire de «» dont on lui aurait trop rebattu les oreilles ?