Bordeaux ne tient pas le choc face à Rennes

Dans ce duel d'européens, les Rennais, beaucoup plus frais physiquement, ont dominé des Bordelais en difficulté de la première à la dernière minute. Une victoire qui place Rennes à la cinquième place alors que les Bordelais sont en position de relégables ce soir.

195

Une histoire de corners

En attendant Hatem

Rennes (4-2-3-1) : Koubek – Traoré, Gelin, Mexer, Bensebaini – André, Bourigeaud (Léa-Siliki, 66e) – Sarr, Grenier, Del Castillo (Niang, 67e) – Siebatcheu (Zeffane, 75e). Entraîneur : Sabri Lamouchi.



Bordeaux (4-3-3) : Costil – Palencia, Koundé, Pablo (Lewczuk, 19e), Poundjé – Lerager (Bašić, 72e), Plašil, Sankharé – Kalu, Briand (De Préville, 64e), Kamano. Entraîneur : Eric Bédouet.

Le spectacle était au rendez-vous cet après-midi au Roazhon Park. Quelques minutes après la présentation de leur recrue Hatem Ben Arfa , les Bretons ont pu montrer à leur nouveau coéquipier toutes les qualités du jeu rennais cette saison. Séduisants collectivement, les Rennais ont rapidement pris le jeu à leur compte face à des Bordelais accumulant les erreurs techniques. Avec cette belle victoire, les Rennais reprennent leur marche en avant et s'installent dans les places européennes, profitant du manque de fraîcheur physique des Bordelais qui en sont à leur dixième rencontre officielle depuis le début de la saison.En plus d'être inexistants dans le jeu, les Bordelais avaient décidé de lâcher le marquage individuel sur les coups de pied arrêtés. Un laisser-aller qu'ils vont payer cash à deux reprises. À la 12, Benjamin André, laissé libre comme l'air, lance sa course depuis l'extérieur de la surface de réparation pour aller couper le corner de Grenier au premier poteau et ouvrir le score. Quatre minutes plus tard, c'est Bensebaini qui vient couper un corner de Bourigeaud pour mettre KO debout les Girondins sur une tête croisée. Une première mi-temps cauchemardesque pour les Bordelais qui vont perdre leur défenseur central Pablo , touché aux adducteurs quelques minutes plus tard. Derrière, les Rennais déroulent et auraient pu rentrer au vestiaire avec une avance au score beaucoup plus conséquente sans les bons réflexes de Costil ou le manque de lucidité de Siebatcheu.En seconde période, Bordeaux revient avec de meilleures intentions, mais se heurte à des Rennais qui collectivement proposent un bloc solide autour de l'association Bourigeaud-André, terriblement efficace à la récupération en milieu de terrain. Portés par les latéraux tranchants, les Rennais peuvent procéder en contre et profiter des espaces libérés par les Bordelais qui commencent à voir tomber les cartons sur leurs milieux de terrain. Rennes peut gérer, et profiter des entrées de Léa-Siliki et Niang, qui viendront annihiler les dernières velléités offensives bordelaises. Non sans se faire une petite frayeur en voyant une frappe de Sankharé s'écraser sur le poteau de Koubek. Après ce genre de prestation, on ne peut qu'être impatient de voir la technique d'un Ben Arfa au milieu du collectif breton.