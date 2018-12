Bordeaux laisse filer deux points contre Amiens

1

Bordeaux (4-3-3) : Costil – Palencia, Koundé, Pablo (Lewczuk 29e), Poundjé – Otavio, Sankharé (Cornelius 78e), Lerager – Kalu, Briand, Kamano (Karamoh 60e). Entraîneur : Ricardo.



Amiens (4-3-3) : Gurtner – Krafth, Adenon, Gouano, Dibassy – Monconduit, Bodmer, Blin (Gnahoré 66e)– Otero (Kurzawa 78e), Timité, Mendoza (Ghoddos 58e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Gagner pour passer la trêve à trois points des places européennes, c’était l’objectif des Girondins avant de recevoir Amiens Dans un Matmut Atlantique privé de son Virage Sud – mais pas de ses Ultramarines, relogés par le club dans un quart de virage –, les Girondins démarrent le match en mode diesel avant que Kamano, Briand et Kalu ne prennent les choses en mains. Sur un décalage de l’ancien Guingampais, Palencia dépose le ballon sur la tête de Kalu qui l’envoie câliner le petit filet opposé (25). Après un gros quart d’heure à assiéger le but picard, Bordeaux trouve la faille et se permet de gérer jusqu'à la mi-temps, sans être inquiété par des Picards bien refroidis.Le second acte n’est d’abord qu’un remake du premier, avec un Bordeaux entre gestion et accélérations, face à un Amiens bien pâle et peu inspiré offensivement. Mais, face à un grand Gurtner, ni Karamoh, ni Kalu ne parviennent à mettre les Girondins à l’abri. Peu à peu, les locaux reculent pour mieux piquer en contre, sans être inquiétés devant leur but. Mais Amiens commence à y croire. Et sur un long centre mal négocié par Poundjé, Gnahoré expérimente le grand pont sombrero sur ce dernier et envoie sa demi-volée cajoler les filets bordelais (87).Incapables de se mettre à l’abri, les Girondins ponctuent leur phase aller par un septième match nul en dix-neuf journées. Quand même.