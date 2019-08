Bordeaux frustre un OL en manque d'inspiration

Menant face à Bordeaux grâce à la seule occasion sérieuse de Memphis Depay, Lyon a finalement laissé échapper deux nouveaux points en championnat après un carton rouge reçu par Thiago Mendes. Bravo Briand, bravo Sousa. Pour Lyon, quatre jours après la défaite montpelliéraine, c'est décidément raté pour le rebond.

3

La chaleur est une ordure

La victoire de Sousa

Qui l’eût cru ? Gérald Baticle lui-même en aurait ri. À un quart d’heure du terme, lui, expliquant au micro de Canal+ qu’il faut «» et accepter de plier sous les assauts bordelais ? Impossible. Pas après une première période pareille, traversée avec le flegme d’un lamantin en pleine sieste, non. Au terme des 45 premières minutes, l’OL menait 1-0, et plutôt tranquillement. C’était loin d’être flamboyant, loin d’un 6-0, mais loin d’être dramatique. Et puis Thiago Mendes a écopé d’un carton rouge. La suite, c’est le récit d’une grosse désillusion, d'un rebond raté, et des premières erreurs de Sylvinho.On y avait cru naïvement, bernés comme des bleus par le bonhomme, dont il faudra encore un peu de temps pour maîtriser les codes de communication. «» , avait dit le coach brésilien. Raté : après la défaite montpelliéraine, il fallait changer. Dans les faits, Jeff Reine-Adélaïde remplace numériquement Lucas Tousart au coup d'envoi, quand Terrier et Cornet font leurs entrées à la place de Dembélé et Traoré. Volonté : secouer les troupes. En face, Paulo Sousa aligne un 4-4-2 ou Jimmy Briand retrouve sa place, et où le maître mot est la relance courte. Ainsi, dans les premières minutes, la défense bordelaise attire le quatuor offensif rhodanien comme l’aspirateur démoniaque des Teletubbies, histoire de mieux transpercer tout ce beau monde dans le dos.Mais pas de réussite, ou peu, probablement à cause de la maladresse crasse de Nicolas de Préville, quand Aouar joue aux équilibristes entre les tibias de Mexer (8) et qu’Andersen loupe sa tête devant le but ouvert (19). Non, décidément, entre trois banderoles suret une pause-fraîcheur, le mouvement le plus désaltérant de la première période restera finalement l’ouverture lumineuse de Martin Terrier (pourtant sur le départ), pour Memphis Depay, assez habile pour titiller du gauche l’entrejambe de Costil (1-0, 31). Puis rideau. Thérèse peut remballer son gilet-serpillière.» , annonce De Préville dans les couloirs du Groupama Stadium. Chose dite, chose faite : d’entrée de seconde période, Bordeaux malaxe, travaille, écarte... L’ancien buteur lillois retrouve le cœur du jeu et de la consistance, en même temps que son équipe prend le jeu en main. Pas d’occasion pour autant, mais un pressentiment tenace : voilà trois ans et demi que l’OL ne s’est pas imposé à domicile contre les Girondins, et tout porte à croire que la série va se poursuivre. Une intuition, un quelque chose. Sylvinho le pressent également, il s’agite. Sa chemise blanche se cercle de ronds de transpiration, notamment à la vue de son milieu noyé. Et puis ce qui devait arriver arriva : Mendes est expulsé pour un deuxième carton jaune mérité, pour la deuxième fois de sa carrière en Ligue 1, pour la deuxième fois contre Bordeaux (64).C’est le début des emmerdes : Briand égalise après un coup de billard où l’héroïsme de Lopes n’est pas suffisant (1-1, 67), et voilà déjà que De Préville, décidément piqué au vif, alerte Lopes de deux frappes de loin (74, 76). Lyon est au bord de la rupture, encaissant les occasions comme Balkany les mauvaises nouvelles. À un quart d’heure du terme, les statistiques de la deuxième mi-temps sont formelles. Tirs : OL, un ; Bordeaux, treize. Ça ira de mal en pis, sans que la bande à Sousa ne parvienne à enfoncer le clou. Si Sylvinho voulait marquer le coup après sa première défaite, on peut dire que c'est mission réussie. Car il ne l'a probablement pas vu, mais pendant que son équipe prenait l'eau, Moussa Dembélé est rentré au vestiaire avant la fin du match. Bonne ambiance.Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Dubois - Thiago Mendes, Reine-Adelaïde (Tousart, 65), Aouar - Cornet (Traoré, 78), Memphis (Lucas, 87), Terrier.SylvinhoCostil - Kwateng, Mexer, Koscielny, Benito - Tchouaméni (Adli, 73), Otavio, Kalu, De Préville - Briand (Maja, 88), Hwang (Benrahou, 75).Paulo Sousa