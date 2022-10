Bordeaux fait le trou en tête, Sochaux cale encore et Niort gagne

En battant Annecy ce samedi au Matmut Atlantique, Bordeaux profite du match nul de Sochaux face à Quevilly-Rouen pour faire le trou en tête du championnat. À l'autre bout du classement, Niort, pourtant mené 1-0 par Dijon à la 90e minute, a arraché sa première victoire depuis huit matchs.

Par Léo Tourbe

Leader avant cette rencontre, Bordeaux voulait se rattraper après son nul à Bastia (1-1). Les locaux se montrent dangereux grâce à Dilane Bakwa qui déborde côté droit, frappe fort premier poteau et voit Florian Escales détourner le ballon sur sa barre (15). Mais c'est bien ce même Bakwa qui va ouvrir le score, pour les siens : Josh Maja écarte vers Vital Nsimba sur l'aile gauche, le Congolais envoie un très bon centre à ras-de-terre dans la surface et le jeune Bordelais parvient à convertir en reprenant l'offrande en première intentionBattu 4-0 à Laval le week-end dernier, Caen se devait de réagir à d'Ornano. La première période est surtout une affaire de poteaux, pour les Normands : le coup franc aux abords de la surface d'Ali Abdi est détourné par le mur et vient s'écraser sur le montant de Lionel Mpasi Nzau (33), puis Romain Thomas trouve le poteau (40). Rodez se tire ensuite une balle dans le pied lorsqu'Abdel Hakim Abdallah vient sécher Godson Kyeremeh, une intervention trop dangereuse pour l'arbitre qui sort le carton rouge (44). Alexandre Mendy finit par délivrer les Caennais en smashant de la tête une bonne remise d'Abdi, puis Samuel Essendé double rapidement la mise en feintant pied droit et en ajustant Mpasi Nzau du gaucheMalgré un match qu'ils ont plutôt dominé, les Grenoblois ont dû attendre la fin de match pour libérer le stade des Alpes. Après un bon coup franc frappé depuis la gauche, Adrien Monfray adresse une remise de la tête vers Allan Tchaptchet qui ouvre le score d'une superbe reprise de volée. C'est son premier but chez les professionnels, et ça permet aux Isérois d'arracher les trois points.Avec seulement deux points sur leurs quatre derniers matchs, les Guingampais continuent de pédaler dans la semoule avec ce match nul. Pas franchement ambitieux en première période, les Bretons font surtout trembler Johny Placide grâce à deux coups francs. Bastia va même perdre Abdoulaye Ndiaye, qui reçoit un carton rouge assez contestable (65). Mais ce sont bien les Corses qui ouvrent le score grâce à un gros coup de tête d'Amine Talal, après un corner bien frappé par Sébastien Salles Lamonge. Finalement, après une belle percée côté droit, Vincent Manceau centre et force Kylian Kaiboué à détourner le ballon dans son propre butPrivé de victoire depuis sept matchs et le succès à Metz le 27 août dernier, Dijon doit attendre la seconde période pour concrétiser sa domination. Après un très bon travail de Mickaël Le Bihan, qui se joue de la défense niortaise et qui sert Roger Assalé au second poteau, l'Ivoirien ouvre le score pour les Bourguignons. Bilal Boutobba va même manquer un penalty, bien arrêté par Baptiste Reynet (70). Mais Dijon relance la rencontre, lorsque Xande Silva écope d'un carton rouge mérité (76) et Bilal Boutobba se rattrape après son penalty manqué en égalisant de la tête dans les derniers instants du match. Ibrahima Conté arrache même la victoire pour les Niortais, en marquant après une longue touche. Ce sont donc finalement les Chamois, après huit matchs sans victoire, qui renouent avec le succès.Parce qu'il en fallait bien un, voici le 0-0 de ce multiplex. Le Paris FC a beau avoir mis le pied sur le ballon à Charléty, il n'a jamais trouvé la faille face au promu. Après leur victoire face à Saint-Étienne, les Parisiens n'arrivent toujours pas à enchaîner deux succès consécutifs.Les Palois s'en remettent à Steeve Beusnard, trouvé dans le cœur du jeu et qui repique en se mettant sur son pied gauche pour déclencher à l'entrée de la surface une frappe sublime dans la lucarne nîmoise. Les Nîmois voient les trois points s'échapper quand Nasser Djiga annihile complètement un contre palois en arrêtant le ballon de la main, poussant l'arbitre à lui montrer le rouge (35). Erwin Koffi a même l'occasion de donner deux buts d'avance aux locaux, mais son penalty heurte les deux poteaux sans franchir la ligne (74).Une cinquième victoire sur leurs cinq derniers matchs à la maison, pour les Sochaliens ? Syam Ben Youssef contrecarre ces plans en se démarquant sur un corner botté par Mamady Bangré, et en plaçant un coup de tête qui permet aux Normands d'ouvrir le score. Louis Mafouta est tout proche de doubler la mise pour QRM, mais sa frappe échoue sur le poteau de Maxence Prévot (53). Reste qu'Ibrahim Sissoko permet à Sochaux de recoller, en transformant un penalty avec une frappe plein axe. Toutefois, Issa Soumaré (fautif sur le penalty) se rattrape en concluant en première intention un bon centre venu de la droite. Les Sochaux évitent tout de même la défaite grâce à un second penalty tardif, transformé par Sissoko