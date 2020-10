Bordeaux éteint Nîmes, 100e but pour Briand

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Basic, Otavio (Adli, 39e) - De Préville (Oudin, 39e), Ben Arfa (Traoré, 83e), Hwang (Briand, 65e) - Maja (Zerkane, 65e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Nîmes (4-3-3) : Reynet - Burner, Briançon, Miguel, Meling - Fomba (Benrahou, 83e), Deaux, Ahlinvi - Eliasson, Denkey (Aribi, 65e), Ripart (Koné, 85e). Entraîneur : Jérôme Arpinon.

Briand dans le club des 100.Il aura fallu un symbole pour permettre à Bordeaux de prendre le dessus sur Nîmes dans cette partie : le 100but de Jimmy Briand en Ligue 1 sur une penalty parfaitement tiré à la 80minute, avant qu’Oudin ne tue le suspense dans la foulée. Endormis en première période, dominateurs après la pause, les Girondins auront mis le temps pour faire flancher les Crocodiles (2-0). Les visiteurs débutent la rencontre en enchaînant les contres, sans forcément faire trembler Costil. En face, la bande de Gasset est barbouillée, et le technicien bordelais se charge de réveiller tout le monde en procédant à deux changements tactiques avant l'entracte (Adli et Oudin entrent, Otavio et De Préville sortent). Résultat, Bordeaux retrouve des couleurs : Ben Arfa peut jouer plus haut, Pablo cale une tête à côté et Oudin voit sa frappe repoussée sur la barre par Reynet. Un autre visage.Et les intentions ne changent pas au retour des vestiaires : les locaux sont plus volontaires, moins maladroits et davantage portés vers l'avant. Si Costil est impeccable pour empêcher Fomba d'ouvrir le score (67), la défense nîmoise se retrouve piégée sur une accélération de Ben Arfa, qui obtient un penalty (généreux ?) après avoir été légèrement accroché par Miguel et Meling. Un cadeau pour Briand, entré en jeu un quart d'heure plus tôt, avant qu'Oudin n'assomme définitivement Reynet d'une sacoche du gauche. L'ancien Rémois n'est même pas loin de signer un doublé dans le temps additionnel, mais le gardien nîmois gagne cette fois le duel. Pas de quoi consoler Nîmes, qui repart bredouille et laisse Bordeaux porter sa série d'invincibilité à la maison à huit matchs d'affilée.La patte Gasset.