Bordeaux et Nantes ouvrent le bal par un triste match nul

À onze contre dix pendant plus de 70 minutes, le FC Nantes n'a pas réussi à forcer le verrou bordelais, à l'occasion du lancement de la saison 2020-2021 de Ligue 1. La faute à un bloc girondin parfaitement en place, mais surtout à un sérieux manque d'ambition.

552

Sangria rouge à l'apéro

Une tisane et au dodo

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Poundjé (Kwateng, 75e) - Zerkane, Bašić, Otávio - Hwang (Kalu, 75e), Maja (Oudin, 46e), De Préville (Briand, 64e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Fábio, Girotto, Pallois, Traoré (Appiah, 82e) - Chirivella, Louza - Bamba (Blas, 89e), Moutoussamy (Coco, 83e), Simon, Coulibaly (Ndilu, 67e). Entraîneur : Christian Gourcuff.

Rarement une saison de Ligue 1 avait débuté dans un flou aussi intense. D'un côté, un Bordeauxavec un Jean-Louis Gasset arrivé sur le banc il y a à peine dix jours et qui n'avait pas encore dirigé la moindre rencontre des Girondins, même amicale. De l'autre, un FC Nantes amputé de sept joueurs au total, en grande partie dû à plusieurs cas de Covid-19 au sein du club canari. Résultat : 166 jours après la dernière rencontre de championnat jouée dans l'Hexagone, le premier rendez-vous de cette cuvée 2020-2021 a accouché d'un triste match nul (0-0). Les Nantais se sont pourtant retrouvés en supériorité numérique très tôt dans le match, mais ont fait preuve d'un manque d'imagination offensive assez ahurissant. Comme trop souvent.Deux enseignements sont rapidement tirés du premier acte. Le premier, c'est que malgré toutes les critiques légitimes pouvant être faites à la nouvelle chaîne, ça fait quand même rudement plaisir de réentendre Grégoire Margotton aux commentaires d'un match de Ligue 1. Le deuxième - beaucoup moins sympa pour les Bordelais -, c'est que le pauvre Mehdi Zerkane, pour son tout premier match en pro, rentre aux vestiaires dès la 20minute de jeu pour une grosse semelle sur le mollet de Nicolas Pallois. Pendant ce temps, Moses Simon, par sa vitesse et sa percussion, fait manger la poussière à Youssouf Sabaly sur le côté gauche nantais. Les dangereux centres du Nigérian sont tour à tour repoussés par la défense girondine, avant que sa frappe - la première cadrée du match - ne soit captée par Costil (28). Pas démoralisés par le carton rouge, les Bordelais sortent de leur boîte : la tentative de Toma Bašić à l'entrée de la surface est repoussée par Alban Lafont (37), puis Otávio essaie un lob du milieu de terrain qui file à quelques centimètres de la cage adverse (39).En manque criant d'inspiration collective malgré leur supériorité numérique, les Jaune et Vert cherchent à piquer de loin et le joli pétard du nouvel arrivant Pedro Chirivella vient frôler la lucarne de Costil (52). Les seules éclaircies de la seconde période proviennent finalement des gradins d'un Matmut Atlantique largement clairsemé, d'où des classiques «» s'échappent fréquemment. Les joueurs de Christian Gourcuff tiennent certes le ballon, mais sans montrer une once de dangerosité dans les trente derniers mètres adverses. La faute à un défaut de mouvement et un manque d'ambition. À l'image de Paul Baysse, titulaire surprise ce vendredi soir, on a parfois eu l'impression que les deux équipes n'avaient plus jouer depuis plus d'un an. Pas de doute : la Ligue 1 est plus que jamais de retour.